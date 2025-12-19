Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Alajuelense hace todo”: Piojo Herrera se rinde ante la Liga y expone sin piedad a Saprissa y Herediano

Al Piojo Herrera le preguntaron por las falencias de Costa Rica y terminó destacando a Alajuelense y pegándole a Saprissa y Herediano.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Piojo Herrera habló de los clubes ticos.
Piojo Herrera habló de los clubes ticos.

Miguel Herrera volvió a generar polémica en el fútbol costarricense, esta vez desde fuera del país, con un análisis que no dejó bien parados a varios de los grandes del balompié nacional. El exseleccionador de Costa Rica participó en el programa Jorge Ramos y su Banda y, al hablar del presente y futuro de La Sele, apuntó con claridad a lo que considera el mayor problema estructural del país: la formación de futbolistas.

Para el técnico mexicano, el desarrollo de las canteras en Costa Rica está lejos de ser parejo y existe un club que marca una diferencia evidente sobre el resto. El azteca destacó el trabajo de Alajuelense y expuso los graves problemas que tienen Saprissa y Herediano.

¿Qué dijo Piojo Herrera sobre la cantera de los grandes de Costa Rica?

“No hay formación en Costa Rica. Hay dos equipos y Alajuelense hace prácticamente todo. El otro está empezando”, afirmó Herrera, dejando en claro que, desde su perspectiva, la Liga es la única institución que trabaja de manera sólida y constante en divisiones menores.

Herrera fue aún más directo al profundizar en su argumento y respaldarlo con hechos concretos. “El único que forma jugadores a 100% es Alajuelense. En las selecciones menores, de 23 jugadores, ocho o nueve eran de la Liga”, señaló, destacando el peso que tiene el club rojinegro en los procesos juveniles de la Tricolor.

Tweet placeholder

El análisis del “Piojo” no se quedó ahí. También tuvo palabras para el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, dos instituciones históricas del país, pero a las que considera en desventaja en el trabajo de base.Saprissa, que es un equipo extraordinario, no tiene la cantera que vive en la Liga. Herediano está empezando recién con la llegada de Jafet. Ganan títulos, pero abajo están recién comenzando”, sentenció.

Publicidad
“Es un jugador menos”: Hernán Medford fulmina al refuerzo que más quiere Erick Lonnis para Saprissa

ver también

“Es un jugador menos”: Hernán Medford fulmina al refuerzo que más quiere Erick Lonnis para Saprissa

Las declaraciones de Herrera reavivan un debate que viene creciendo tras el fracaso de Costa Rica en las últimas eliminatorias: la necesidad de fortalecer la formación desde las bases. Mientras Alajuelense aparece como el modelo a seguir, Saprissa y Herediano quedan expuestos por un trabajo que, según el exentrenador de la Sele, todavía está lejos de competir en igualdad de condiciones.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Herediano avanzó por uno de los jugadores más deseados por Jafet
Costa Rica

Herediano avanzó por uno de los jugadores más deseados por Jafet

Jafet Soto suma otra víctima a la limpieza en Herediano
Costa Rica

Jafet Soto suma otra víctima a la limpieza en Herediano

Kenneth Vargas toma una decisión sobre donde jugará
Costa Rica

Kenneth Vargas toma una decisión sobre donde jugará

La IA predice al ganador de Alajuelense vs. Saprissa
Costa Rica

La IA predice al ganador de Alajuelense vs. Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo