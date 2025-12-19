“Alajuelense hace todo”: Piojo Herrera se rinde ante la Liga y expone sin piedad a Saprissa y Herediano

Miguel Herrera volvió a generar polémica en el fútbol costarricense, esta vez desde fuera del país, con un análisis que no dejó bien parados a varios de los grandes del balompié nacional. El exseleccionador de Costa Rica participó en el programa Jorge Ramos y su Banda y, al hablar del presente y futuro de La Sele, apuntó con claridad a lo que considera el mayor problema estructural del país: la formación de futbolistas.

Para el técnico mexicano, el desarrollo de las canteras en Costa Rica está lejos de ser parejo y existe un club que marca una diferencia evidente sobre el resto. El azteca destacó el trabajo de Alajuelense y expuso los graves problemas que tienen Saprissa y Herediano.

¿Qué dijo Piojo Herrera sobre la cantera de los grandes de Costa Rica?

“No hay formación en Costa Rica. Hay dos equipos y Alajuelense hace prácticamente todo. El otro está empezando”, afirmó Herrera, dejando en claro que, desde su perspectiva, la Liga es la única institución que trabaja de manera sólida y constante en divisiones menores.

Herrera fue aún más directo al profundizar en su argumento y respaldarlo con hechos concretos. “El único que forma jugadores a 100% es Alajuelense. En las selecciones menores, de 23 jugadores, ocho o nueve eran de la Liga”, señaló, destacando el peso que tiene el club rojinegro en los procesos juveniles de la Tricolor.

El análisis del “Piojo” no se quedó ahí. También tuvo palabras para el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, dos instituciones históricas del país, pero a las que considera en desventaja en el trabajo de base. “Saprissa, que es un equipo extraordinario, no tiene la cantera que vive en la Liga. Herediano está empezando recién con la llegada de Jafet. Ganan títulos, pero abajo están recién comenzando”, sentenció.

Las declaraciones de Herrera reavivan un debate que viene creciendo tras el fracaso de Costa Rica en las últimas eliminatorias: la necesidad de fortalecer la formación desde las bases. Mientras Alajuelense aparece como el modelo a seguir, Saprissa y Herediano quedan expuestos por un trabajo que, según el exentrenador de la Sele, todavía está lejos de competir en igualdad de condiciones.