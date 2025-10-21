Mientras Diego Campos gana 19 mil dólares por mes en Alajuelense, esto cobra Jorge Benguché para ser el goleador de Olimpia y la Copa Centroamericana

Diego Campos es una de las máximas figuras que tiene Alajuelense así como Olimpia cuenta con Jorge Benguché. Ambos son piezas importantes entre las destacadas plantillas de sus equipos y brillan dentro de la región.

Los dos artilleros se verán las caras en la venidera semifinal de la Copa Centroamericana, en lo que para muchos es una final anticipada. El partido de ida será este jueves 23 de octubre en Costa Rica, mientras que la vuelta en Honduras se dará el 30.

Campos disputó cinco encuentros con la Liga en esta competencia, dentro de los que convirtió un gol. Por su parte, Benguché marcó ocho tantos en seis disputas, una cifra sorprendente. Además, suma cuatro en ocho juegos de torneo catracho.

¿Cuánto ganan Diego Campos en Alajuelense y Jorge Benguché en Olimpia?

Actualmente, Diego Campos cobra un sueldo de 19 mil dólares mensuales en Alajuelense. Esta cifra lo coloca entre los jugadores mejor pagados de toda la plantilla, pese a que tuvo ofertas por el doble de lo que gana actualmente.

Según la información que dio TD Más, Jorge Benguché percibe un salario que supera los 20 mil dólares mensuales. Es uno de los futbolistas mejor pagos de Olimpia, y retribuye cada centavo con los goles que marca dentro de la cancha.

Campos recibió poderosa oferta de Vietnam, pero se quedó a jugar en Alajuelense

Para agosto del corriente 2025, Diego Campos contó con la posibilidad de irse al fútbol de Vietnam. El cambio de trabajo llegaba, además, con un sueldo que iba entre los 35 mil y los 37 mil dólares mensuales. Casi el doble de lo que ya gana.

Desde Hoang Anh Gia Lai FC, iban a convertirlo en uno de los legionarios mejor pagados de Costa Rica. Si bien Campos insistió para que la negociación llegase a buen puerto, su destino continuó entre los Manudos, como hasta este momento.

Benguché, pretendido por Saprissa, se quedó en Olimpia para hacer historia grande

El nivel de Jorge Benguché no pasa desapercibido en ningún lugar de la región, a punto tal que fue pretendido por otros gigantes centroamericanos. Saprissa tenía la ventaja para hacerse con el goleador, pero las pretensiones eran incumplibles.

Lo que ganaba (y gana) Benguché en Olimpia escapa al presupuesto de La S, por lo que la oportunidad se hizo trizas. En aquel momento, Paulo Wanchope quería reforzar su delantera, y el nombre perfecto para eso estaba en el equipo catracho.