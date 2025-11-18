“Será el representante”: Costa Rica, Panamá y Honduras reciben la sentencia de la FIFA que cambia su destino rumbo al Mundial 2026 a último momento

Tres selecciones centroamericanas siguen soñando con llegar a la Copa del Mundo 2026: Panamá, Costa Rica y Honduras. El destino de los tres se resolverá este martes 18 de noviembre, en una jornada que promete ser frenética.

Los canaleros recibirán a El Salvador en el Rommel Fernández con la posibilidad de asegurar el primer lugar del Grupo A y meterse directamente en la cita mundialista.

Al mismo tiempo, en San José, Costa Rica y Honduras se verán las caras por el Grupo C, donde ambos equipos podrían quedar eliminados a manos de Haití… aunque también mantienen chances de clasificar como líderes o, al menos, alcanzar el repechaje intercontinental.

La sentencia de la FIFA que sacude a Concacaf

Pero horas antes de la definición de las Eliminatorias Concacaf, las miradas de Centroamérica se desviaron miles de kilómetros hacia Asia. Allí, Irak y Emiratos Árabes Unidos se enfrentaron para definir al representante de la AFC en el repechaje.

“Irak ganó sobre la hora y, con un 3-2 en el global, será el representante de la AFC en el Torneo clasificatorio para la #CopaMundialFIFA”, anunció la FIFA hace minutos en sus redes oficiales, confirmando a un potencial adversario para las selecciones centroamericanas.

En un partido dramático que se disputó en la ciudad portuaria de Basora, Amir Al-Ammari convirtió un penal al 90+17 que selló la clasificación agónica de los dirigidos por Graham Arnold. Con ese resultado, Irak ocupa la cuarta plaza ya confirmada en la repesca.

El repechaje al Mundial 2026 toma forma

Los únicos dos cupos restantes serán para selecciones de Concacaf, que se integrarán al torneo según su posición en el ranking FIFA: los mejor ubicados saltarán la semifinal y jugarán un único partido por el boleto al Mundial.

Hoy por hoy, el cuadro tentativo coloca a Panamá directo en la final de la llave 1, y a Congo en la final de la llave 2, mientras que en semifinales ya esperan Irak, Bolivia y Nueva Caledonia. Todavía siete selecciones podrían ocupar esas dos plazas disponibles: Panamá y Jamaica (las más probables), Honduras, Curazao, Haití, Surinam y Costa Rica.

El repechaje intercontinental se disputará en Monterrey y Guadalajara, México, entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, donde las últimas dos selecciones entre las 42 participantes sellarán su entrada definitiva a la Copa del Mundo.