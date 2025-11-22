Es tendencia:
No se vio en TV: filtran el video en el que Mariano Torres y Marcel Hernández discutieron fuerte y casi se van a los golpes

Después de las palabras de Mariano Torres, la discusión con Marcel Hernández continuó en la zona de los camerinos.

Por Juan Fittipaldi

Ambos discutieron cerca de los camerinos.
© Prensa SaprissaAmbos discutieron cerca de los camerinos.

Este sábado por la noche, se dio un polémico enfrentamiento entre Mariano Torres y Marcel Hernández. Durante el partido que jugó Saprissa contra Herediano, ambos jugadores comenzaron la discusión en el campo de juego, pero siguió hasta en los camerinos.

Ni bien finalizó el partido, el capitán del Deportivo Saprissa apuntó sin piedad contra la figura florense y confesó que no dio la cara cuando tenía que darla. Esto fue por la vez en la que Marcel Hernández acusó que el volante argentino lo había insultado con palabras xenófobas.

Estos partidos siempre se dan calientes. Pasan dentro de la cancha. A mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada a los micrófonos como le gusta a Marcel (Hernández). Después cuando se tiene que presentar, no se presenta“, dijo Mariano luego del partido.

En aquella ocasión, el ahora jugador del Club Sport Herediano había señalado que Mariano Torres lo insultó con su nacionalidad. Por eso, lo denunció ante el Tribunal Disciplinario. Sin embargo, todo quedó en la nada a falta de las pruebas de veracidad.

El video que no se vio en TV y muestra la pelea entre Marcel Hernández y Mariano Torres

La situación no frenó y continuó a la salida de los camerinos. Ambos estaban acompañados y tenían terceros que los intentaron separar, ya que la discusión parecía estar muy subida de tono. No dialogaron de una forma amena según se aprecia en el video publicado por el periodista Christian Sandoval.

Tweet placeholder
Hubo que intervenir para evitar algo más“, aclaró el periodista mencionado, quien se encontraba en la zona mixta en el momento en el que Mariano Torres y Marcel Hernández cruzaban palabras.

