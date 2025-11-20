Keylor Navas no pudo conseguir el objetivo con la Selección de Costa Rica y será una de las grandes ausencias en el Mundial 2026. Después del empate sin goles contra Honduras, el portero tico regresó a la Ciudad de México para volver a la actividad con su club.

En medio de su participación con La Sele, la FIFA le dio una recomendación a Pumas sobre los minutos y el descanso que debería tener Keylor. Sugirió que no sea parte del partido repechaje que disputará este jueves contra Pachuca.

La normativa indica que debe existir al menos un receso de 48 horas entre cada partido. Sin embargo, Navas irá en contra de esta normativa que tiene la casa madre del fútbol mundial en su reglamento.

El periodista Kevin Jiménez confirmó en sus redes sociales que Keylor Navas será titular este jueves. Ante la importancia del juego, el capitán del equipo quiere estar. Viajó este miércoles por la tarde para incorporarse a la concentración de Pumas.

¿Qué necesita Pumas Unam para clasificar a los cuartos de final de la Liga MX?

El ganador del encuentro en el Estadio Hidalgo jugará. por un lugar entre los ocho mejores del Apertura 2025. contra el perdedor del juego entre Juárez y Xolos de Tijuana.

Pumas Unam necesita ganar dos partidos para meterse en los cuartos de final. De lo contrario, estará eliminado de los playoffs, donde ya esperan Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara. Restan definir los dos equipos que se sumen.