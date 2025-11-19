FIFA da premio de consuelo a Guatemala tras no clasificar al Mundial del 2026

La Selección de Guatemala puso fin a su participación en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, y aunque no logró el ansiado boleto a la Copa del Mundo 2026, culminó con una victoria 3-1 sobre Surinam, resultado que alivia —aunque sea en parte— la frustración de haber quedado fuera del torneo. A pesar del golpe deportivo, el cierre dejó un dato positivo: un ascenso en el Ranking FIFA.

ver también Cayeron en la trampa: Medios internacionales hacen viral noticia falsa sobre la Selección de Guatemala tras no clasificar al Mundial 2026

El máximo ente del fútbol mundial publicó este miércoles la actualización de su clasificación y confirmó que la Azul y Blanco avanzó un puesto, pasando del lugar 95 al 94, una mejora modesta pero simbólica para un grupo que vivió una eliminatoria marcada por la irregularidad. La victoria sobre los caribeños compensó la derrota 2-3 ante Panamá, registrada el jueves anterior, y permitió que Guatemala cerrara el año con una ligera recuperación estadística.

Este ascenso, aunque discreto, representa probablemente la posición con la que Guatemala concluya el 2025, tomando en cuenta que no volverá a competir oficialmente en los próximos meses. Es un pequeño impulso en medio de un contexto complejo, pues la eliminación rumbo al Mundial dejó claro que aún hay aspectos por mejorar en el proyecto deportivo.

Dentro de la región, Guatemala también experimentó un movimiento relevante. En la clasificación de Concacaf, el combinado chapín ahora se ubica en la décima posición, superando a Trinidad y Tobago y ampliando la ventaja sobre El Salvador, selección que sufrió un descenso importante tras su mal cierre en la competencia.

Una alegría agridulce para Guatemala

Aunque la noticia del Ranking llega como un premio de consolación, se produce en un momento emocionalmente difícil para el fútbol nacional. El proceso liderado por Luis Fernando Tena no terminó como se esperaba, dejando sensaciones encontradas entre aficionados y analistas por igual.

ver también “Debe seguir”: Desde el extranjero Luis Fernando Tena recibe un espaldarazo en la Selección de Guatemala

Sin embargo, el cierre con victoria y la mejora en la clasificación mundial permiten al equipo mirar hacia adelante con un mínimo de optimismo. Guatemala no estará en United 2026, pero el desafío será reconstruir, corregir errores y aprovechar los aprendizajes para que las próximas eliminatorias no repitan la misma historia.

Publicidad