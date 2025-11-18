¿Cuándo, dónde y cómo será el sorteo de la FIFA para el Mundial 2026?

El camino hacia el Mundial 2026 tendrá una parada clave: el sorteo final de la fase de grupos, donde quedará definido el cuadro del torneo. Allí, las 42 selecciones ya clasificadas conocerán a buena parte de sus rivales y sedes en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que los seis cupos restantes quedarán asignados como plazas de repechaje (por ejemplo, “Ganador repechaje 1”) a la espera de resolverse en marzo de 2026.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025. La ceremonia comenzará a las 11:00 de Centroamérica, 12:00 de Panamá, y será el gran evento que terminará de encender la previa del primer Mundial con 48 selecciones.

¿Dónde se hace el sorteo de la próxima Copa del Mundo?

La gala se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., capital de Estados Unidos.

¿Cómo será el sorteo de United 2026? Formato y bombos

El Mundial 2026 estrenará un formato ampliado:

48 selecciones

12 grupos de 4 equipos (de la A a la L)

Clasifican a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo (24 equipos) y los ocho mejores terceros para completar un cuadro de 32 selecciones en 16avos de final.

Distribución en bombos

Las selecciones se repartirán en cuatro bombos (1 al 4) según el ranking FIFA que se publique tras la Fecha FIFA de noviembre de 2025.

Bombo 1

Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones)

Las nueve mejores selecciones del ranking FIFA que hayan logrado su clasificación.

Bombos 2, 3 y 4:

El resto de los equipos, ordenados también por el ranking.

¿Cuántos equipos estarán definidos para el sorteo?

Para el 5 de diciembre, 42 de las 48 selecciones ya estarán clasificadas.

Los últimos seis cupos se definirán en los repechajes intercontinentales y de UEFA programados para marzo de 2026.

Hoy, a pocas semanas del sorteo, las selecciones clasificadas son:

UEFA : Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.

: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos. CONMEBOL : Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. CONCACAF : Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones).

: Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones). CAF : Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

: Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. AFC : Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar y Arabia Saudí.

: Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar y Arabia Saudí. OCF: Nueva Zelanda.

El resto se definirá entre el cierre de las Eliminatorias en Europa, los últimos cupos en CAF, AFC y CONCACAF, y los repechajes.