Confirmado: tras ganar la medalla de plata con Panamá Sub-20, Felipe Baloy dirigirá a otra selección

Un nuevo capítulo para Felipe Baloy como entrenador está a la vista. Descubre todos los detalles al respecto.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Confirmado: tras ganar la medalla de plata con Panamá Sub-20, Felipe Baloy dirigirá a otra selección
Confirmado: tras ganar la medalla de plata con Panamá Sub-20, Felipe Baloy dirigirá a otra selección

Felipe Baloy afrontará un nuevo reto en su carrera como técnico luego de ganar recientemente la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con la Selección Sub-20 de Panamá.

Ese resultado marcó el cierre de su proceso con dicha categoría, y ahora ha sido confirmado para dirigir a otra selección, abriendo una nueva etapa en su recorrido en los banquillos.

¿Cuál es el nuevo desafío de Felipe Baloy?

De manera oficial, Felipe Baloy será el encargado de dirigir a la Selección Sub-19 de Panamá que participará en el Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-19, certamen que este año hará historia al celebrarse por primera vez en territorio canalero.

La competencia reunirá a las selecciones masculinas juveniles de toda Centroamérica, marcando un paso importante para el desarrollo regional.

Torneo UNCAF FIFA Forward: Panamá será sede del torneo Sub-19
Felipe Baloy será el DT de la Selección Sub-19 de Panamá

El torneo se disputará del 5 al 11 de diciembre en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, ambos ubicados en Ciudad de Panamá.

Panamá quedó ubicada en el Grupo A, donde compartirá competencia con Honduras, Nicaragua y el invitado Cuba, conformando una zona bastante exigente.

Calendario de Panamá

La selección panameña Sub-19, dirigida por Felipe Baloy, tendrá un arranque intenso en el torneo: debutará el 5 de diciembre ante Cuba, volverá a la acción el 7 frente a Nicaragua y cerrará la fase de grupos el 9 contra Honduras. Todos sus partidos se disputarán a las 3:00 p.m. hora local en el COS Sports Plaza.

