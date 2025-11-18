FIFA confirma la noticia de última hora que cambia el ingreso de Panamá, Costa Rica y Honduras al Mundial 2026: “Nunca visto”

Se define todo en una jornada dramática en las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial de 2026. Tanto ha sido así, que Panamá, Costa Rica y Honduras todavía no aseguraron un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Desde la FIFA se confirmó una noticia de última hora que lo cambia todo sobre el ingreso de estas selecciones al Mundial de 2026. Si bien aún deben definir todo en esta última fecha de las Eliminatorias, la revelación ha generado gran impacto.

ver también ¿Qué selecciones de Concacaf pueden clasificarse hoy, 18 de noviembre, al Mundial 2026?

La noticia de última hora desde FIFA

La FIFA anunció que los aficionados que logren adquirir boletos para el Mundial de 2026 podrán acceder a un beneficio significativo: citas prioritarias para tramitar el visado necesario para viajar a Estados Unidos.

El sistema de citas prioritarias para visados, denominado FIFA PASS, fue presentado formalmente por el Departamento de Estado en un evento de alto nivel celebrado en la Casa Blanca.

Donald J. Trump, junto a su equipo de seguridad y estado, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Dicho acto demostró el compromiso de ambas partes al contar con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, junto a su equipo de seguridad y estado, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Publicidad

Publicidad

Toda esa acción está diseñada para simplificar y acelerar los procedimientos de inmigración, garantizando que los miles de hinchas internacionales puedan completar sus trámites de manera más eficiente.

“Quiero agradecer el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump; del vicepresidente JD Vance; del secretario de Estado Marco Rubio; de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; director ejecutivo Andrew Giuliani; y del grupo de trabajo de la Casa Blanca“, afirmó Gianni Infantino.

Publicidad

“Estados Unidos se prepara para recibir a aficionados de todo el planeta en un nivel de afluencia nunca visto en una Copa Mundial, y trabajamos para que el fútbol una al mundo cuando el torneo comience en Norteamérica el próximo mes de junio“, declaró Gianni Infantino.

Publicidad

Un paso importante

Este anuncio sobre las citas de visado prioritarias no solo beneficia directamente a los aficionados, sino que también subraya el mensaje clave de la FIFA: este paso representa un avance decisivo en la preparación de la Copa Mundial de la FIFA 26