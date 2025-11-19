Costa Rica recibe desde Panamá el nombre de su próximo entrenador tras el fracaso del Mundial 2026: “Deberían ir por él”

Costa Rica quedó afuera de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo intentó hasta el final hacerse con el boleto de clasificación directa. Lamentablemente para ellos, no pudieron ni siquiera subirse al repechaje. Deberán esperar cuatro años.

Las críticas cayeron sobre toda la plantilla, pero especialmente se posicionaron en el nombre de Miguel “Piojo” Herrera. El entrenador, quien mantuvo entredichos previos con varios periodistas, fue puesto en duda e insultado por los aficionados.

A su vez, muchos analistas pusieron en duda su continuidad al frente del elenco canalero. Tanto por información como por alguna corazonada, comunicadores ya dan por descartado al director técnico mexicano. Entre ellos está Chepebomba.

ver también Ante los ojos del mundo: FIFA le da la estocada final a Costa Rica y Piojo Herrera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

Chepebomba llora desde Panamá por Centroamérica en Eliminatorias al Mundial

José Miguel Domínguez Flores no solamente celebró la clasificación de Panamá, sino que criticó el desempeño de Costa Rica. Dijo haberse sentido mal por todo el pueblo costarricense, al que se refirió como otro vecino de Centroamérica.

“Centroamérica ha perdido pegada, todos esperábamos que todos llegáramos a la copa del mundo, lastimosamente no se pudo. Hay una rivalidad en redes sociales. De parte del Chepe Bomba, lloré por los hermanos centroamericanos”, comentó.

“Me dio lástima por los hondureños y costarricenses que tenían la clasificación ahí, era para que uno fuera directo y otro al repechaje. Antes hablábamos muy bien de ambos, de que el partido de ayer fuera una final pero acabó siendo un cementerio, en el partido no pasó absolutamente nada”, añadió el mismo periodista deportivo.

Publicidad

Publicidad

ver también La brutal revelación de un ex seleccionado sobre Miguel Herrera y su trabajo en Costa Rica que explica el fracaso del Mundial 2026

¿Thomas Christiansen será nuevo técnico de Costa Rica?

“Es una sombra del recuerdo del 2014, verlosa mí me ayuda a dormir. Yo pongo un partido de Costa Rica y me da sueño. Juegan mal, tienen que replanteárselo. Ellos tienen afición, plata, a Saprissa a Alajuelense. Tienen mucha cantera, ocupan un cambio de juegos”, acotó.

“Ocupan un Thomas Christensen. Cuando Thomas se vaya después del mundial, la Federación debería ir por él. Que cambie el juego y que toque la pelota. Un fútbol alegre, eso es lo que ilusiona al pueblo. Ya no basta con el Ticabus, hay que alegrar a la gente, ayer fue el equipo de siempre”, comentó.

Publicidad

“Llevar a un Juan Carlos Osorio, o a un entrenador español que tenga buenas maneras y que les lleve al buen juego colectivo, que no aburran a la gente, hoy Costa Rica no merece absolutamente nada. Hoy Costa Rica merece lo que ha ganado, absolutamente nada”, finalizó.