“Arreglarán”: Costa Rica lo quiere y Luis Fernando Tena ya decidió su futuro tras quedarse afuera del Mundial 2026 con Guatemala

Luis Fernando Tena es uno de los entrenadores más codiciados de la región pese a no haber podido clasificar a Guatemala en las Eliminatorias al Mundial 2026. De todos modos, fueron varias las ofertas que llegaron a su puerta y parece que ya tiene decidido su futuro.

La Bicolor finalizó su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 con un triunfo merecido bajo el aliento de su público. Se impuso por 3-1 a Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera. La amarga despedida fue con una leve sonrisa.

En un principio, se entendía que su renovación era un hecho. Las condiciones que impuso la FFG hicieron que Tena analice a Costa Rica y Honduras como caminos, aunque el presente parece distinto. Puede que la firma definitiva esté por llegar.

Luis Fernando Tena está cada vez más cerca de continuar como DT de Guatemala

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, Fedefut ya no le exigiría ningún cambio a Luis Fernando Tena en su cuerpo técnico para continuar. Esto allanaría el camino hacia una renovación contractual. Ya no habría más complicaciones.

Además, el propio Gálvez explicó que la posibilidad de que Tena se convierta en el nuevo entrenador de Costa Rica está cada vez más lejos. El representante del mexicano se reunirá con las autoridades de la FFG hoy mismo y “arreglarán”, de acuerdo al comunicador.

“Yo quiero continuar aquí. Uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que empuja. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez. Le di las gracias a los jugadores, fue un gusto“, dijo el director técnico, quien se encuentra en conversaciones para extender su vínculo.

Los números de Tena al frente de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.