Limpieza inesperada en Saprissa: la firme decisión de Vladimir Quesada que desconcierta a la afición morada

En el empate 1-1 del Deportivo Saprissa enfrentando al Club Sport Herediano en una nueva edición del Clásico del Buen Fútbol, Vladimir Quesada profundizó en una decisión que muchos consideran inexplicable.

Se trata de la exclusión de Mauricio Villalobos de la convocatoria. El extremo de 26 años, una de las mejores incorporaciones de la última ventana de fichajes, pasó de ser figura a desaparecer del primer equipo en medio del Apertura 2025.

Borrado en plena temporada

Llegado desde Santa Ana, Villalobos empezó el torneo como titular indiscutible bajo el mando de Paulo Wanchope, siendo de los puntos más altos del equipo en los primeros cuatro partidos.

Cuando Vladimir Quesada regresó al banquillo tibaseño, también decidió seguir dándole protagonismo, hasta que un esguince de tobillo lo sacó de circulación por cinco jornadas.

Mauricio Villalobos perdió protagonismo en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Tras recuperarse, el extremo volvió con minutos importantes: sumó 73 en la victoria 2-1 ante Cartaginés y 59 ante San Carlos. Luego llegó el clásico ante Alajuelense, donde volvió a quedarse sin acción, y desde entonces la caída ha sido abrupta: no fue convocado para los duelos ante Puntarenas, Guadalupe ni Herediano.

La afición reacciona

La situación desconcierta porque el club no ha reportado ningún problema físico. En redes sociales, la afición ya empezó a señalar al entrenador morado: “Villalobos antes de la lesión era de lo mejorcito. Ah, pero Vladimir prefiere a Loría y Delgadillo que no aportan nada”, escribió el aficionado Douglas Elliot en X.

“Una falta de respeto para Mau. Uno de los mejores del plantel y merece muchos más minutos”, “Es un jugador de los buenos y sangre morada, debería estar jugando”, “¿El mejor fichaje que hicieron y no lo convocan?”, se sumaron otros cibernautas morados.

El próximo domingo 30 de noviembre, cuando Saprissa reciba a Liberia en La Cueva desde las 4:00 p.m. (hora tica), será clave para despejar dudas. ¿Seguirá Vladimir firme en su postura o Mauricio Villalobos volverá a entrar en la lista?