Descubrió a Kenyel Michel, predijo que le haría goles a Saprissa y sorprende al revelar la verdadera historia de la figura de Alajuelense: “No quería jugar más”

Kenyel Michel viene de ser el héroe del clásico costarricense al comandar la victoria de Alajuelense 2-0 sobre Saprissa, firmando un doblete que lo consolidó como la gran figura del partido.

Bajo la dirección de Machillo Ramírez, el delantero mostró su mejor versión, siendo determinante en los momentos clave y mostrando una contundencia frente al arco que pocas veces había exhibido desde su llegada al club rojinegro.

El rendimiento de Kenyel Michel fue tan destacado que igualó en un solo encuentro la cantidad de goles que había conseguido desde su debut con Alajuelense en 2022, cuando apenas sumaba dos tantos en 32 partidos.

Su doblete no solo significó tres puntos vitales, sino también un impulso de confianza para un atacante que parece haber encontrado su momento ideal dentro del equipo.

¿Quién fue uno de los primeros en descubrir el talento de Kenyel Michel?

Roger Skeeling, quien fue uno de los primeros en descubrir el talento de Kenyel Michel, recordó con emoción los inicios del jugador en Limón FC. Cuando apenas tenía 11 años, su padre lo llevó a entrenar por primera vez, y desde entonces, el técnico notó que era un futbolista diferente, con condiciones naturales que lo hacían destacar entre los demás.

Skeeling contó que antes del clásico ante Saprissa, envió un mensaje de apoyo a su exjugador, prediciendo que marcaría goles en el partido. Según el entrenador, Kenyel solo necesitaba confiar más en sí mismo para demostrar todo su potencial, y su actuación frente a los morados fue la confirmación de eso.

Los mensajes que revelaron todo

“Recuerdo que llegó a Limón FC cuando tenía 11 años, su papá (Kenny) un día lo llevó para que entrenara con nosotros. El domingo, a eso de las 11 de la mañana le mandé un mensaje y le dije: ‘ficha hoy la vas a clavar’ y él me dijo: ‘Amén, así es’.

“Yo le dije que se la creyera, porque sé de sus condiciones, pero a veces le hacía falta creérsela y si el primer gol fue bueno, ni qué decir del segundo, fue un golazo”, dijo emocionado el entrenador.

Una decisión determinante para Kenyel Michel

Roger Skeeling recordó con orgullo cómo alentó a Kenyel Michel desde sus primeros pasos en el fútbol, motivándolo a no rendirse pese a las dificultades. En más de una ocasión, el joven pensó en abandonar, pero su entrenador siempre le insistió en que tenía el talento necesario para llegar lejos.

“Cuando estaba pequeño siempre le decía: ‘lucha por tus sueños, le va a costar un poquito’ y más de una vez me dijo que estaba agüevado, que no quería jugar más, pero yo siempre le recalqué que tiene talento y podía llegar a primera y ya el otro año se irá para Estados Unidos, a cumplir su sueño como legionario, con el Minnesota United“, compartió Roger Skeeling.