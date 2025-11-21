“No puede estar”: Washington Ortega alza la voz y deja al descubierto la verdad más dura para Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense está a las puertas de un mes de diciembre que puede marcar para siempre el destino del club. Si el 2025 será recordado como el año en que la institución por fin enterró sus fantasmas o si será una página más de frustraciones dependerá exclusivamente de lo que ocurra en las próximas semanas.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez es finalista de la Copa Centroamericana 2025, donde se medirá con Xelajú en una serie que se definirá en Guatemala, y al mismo tiempo lidera en solitario el Torneo Apertura 2025, perfilándose como el candidato más sólido para cortar la sequía local que arrastra desde 2020.

ver también “Una gran decepción”: David Faitelson fulmina a Keylor Navas tras la dolorosa eliminación de Pumas en la Liga MX

Washington Ortega reconoce la deuda manuda

En el vestuario manudo saben que conquistar el tricampeonato centroamericano es un gran objetivo, pero no se engañan: el verdadero juicio llegará en la Liga Promérica. Washington Ortega, una de las voces más respetadas del plantel, lo dejó completamente claro la noche del jueves tras sostener el empate sin goles frente a Cartaginés.

“Sí sirve la internacional, pero nosotros sabemos muy bien la responsabilidad que tenemos de poder ganar ese nacional, porque un equipo tan grande no puede estar tantos años sin ganar el torneo nacional“, sentenció el portero uruguayo, verbalizando lo que muchos aficionados sienten cada vez que la Liga queda en deuda en el certamen doméstico.

Tweet placeholder

“Sigo pensando lo mismo y lo pensaré: para mí lo internacional es lo más grande, lo más importante, pero tengo muy claro que nosotros tenemos que ganar el nacional. Este equipo ha estado en las dos competiciones siempre, entonces es una responsabilidad linda y ojalá se nos dé”, añadió Ortega, quien con 31 años se ha convertido en una voz de autoridad dentro del grupos y, también, en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar LDA?

ver también “Sin competir”: Machillo Ramírez estalla y apunta contra Miguel Herrera por un pedido que golpeó a Alajuelense

El próximo domingo 23 de noviembre, la Liga del Machillo Ramírez volverá a la acción cuando reciba en el estadio Alejandro Morera Soto a Sporting FC por la jornada 16 del Apertura 2025. El duelo está pactado para las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica) y será clave para mantener la ventaja en la cima antes del inicio de la fase final.