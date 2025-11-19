Pablo Arboine condenado: el tribunal definió si el futbolista de Saprissa irá preso

El defensor del Deportivo Saprissa, Pablo Arboine, enfrentó este jueves uno de los capítulos más delicados de su carrera luego de que el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Siquirres emitiera la sentencia por el accidente ocurrido el 24 de diciembre del 2020, en el que un hombre de apellidos Quirós Bonilla perdió su pierna izquierda tras ser atropellado.

Arboine aceptó los hechos mediante un proceso especial abreviado, lo que permitió agilizar la resolución del caso, según informó La Teja. La sentencia, bajo el expediente 174-2025, confirma que el jugador fue declarado autor del delito de lesiones culposas.

¿Pablo Arboine irá a prisión luego de ser condenado?

La resolución impuso tres meses de prisión, aunque el Tribunal le otorgó el beneficio de ejecución condicional por un periodo de tres años. Esto implica que el futbolista no deberá ingresar a un centro penitenciario, pero quedará bajo un riguroso periodo de prueba en el que cualquier nuevo delito doloso cuya pena supere los seis meses revocaría el beneficio y lo enviaría directamente a cumplir la condena.

La sentencia también incluye una sanción adicional: Arboine quedará inhabilitado para conducir vehículos automotores durante un año, medida que se hará efectiva una vez que la resolución quede en firme. El Tribunal ya solicitó al COSEVI aplicar esta restricción.

El documento judicial detalla que se le declaró responsable del delito, se le impuso la pena y se le otorgó el beneficio con la advertencia correspondiente. En términos deportivos y personales, esto coloca al futbolista en una situación sensible, pues deberá cumplir estrictamente con las condiciones impuestas mientras intenta continuar su carrera sin nuevos tropiezos.

Aunque evita la cárcel, Arboine queda bajo vigilancia judicial durante tres años y con una sanción que afectará su vida cotidiana, marcando un capítulo difícil en su trayectoria dentro y fuera del campo.