Alajuelense ya lo tiene y Olimpia tiembla: Machillo Ramírez recibe la mejor noticia para las semifinales de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez vive uno de sus mejores momentos de la temporada. El cuadro manudo llega motivado tras conquistar el clásico nacional ante Saprissa y recuperar el liderato del Apertura 2025.

Bajo ese panorama alentador, los rojinegros se preparan para un nuevo reto internacional: su duelo frente a Olimpia por la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana.

¿Cuál es la mejor noticia que recibió Alajuelense para enfrentar a Olimpia en la Copa Centroamericana?

El ambiente promete ser espectacular en el Estadio Alejandro Morera Soto para el duelo entre Alajuelense y Olimpia, correspondiente a la Copa Centroamericana.

Según el periodista Ferlin Fuentes, ya se ha vendido cerca del 50% del aforo habilitado, lo que anticipa un lleno total en el recinto rojinegro, que tiene capacidad para más de 28,000 espectadores.

Estadio Alejandro Morera Soto – Alajuelense

La afición manuda, entusiasmada por el gran momento del equipo, prepara una auténtica fiesta en casa para respaldar a los suyos en un partido que podría marcar otro capítulo importante en la Copa Centroamericana.

Ferlin Fuentes en su cuenta oficial de X

No paran las novedades en Alajuelense

Otra buena noticia para Liga Deportiva Alajuelense es la recuperación de dos piezas importantes en su plantel: Celso Borges y Santiago Van der Putten. Ambos jugadores han vuelto a los entrenamientos tras superar sus lesiones y comienzan a ponerse a punto físicamente.

Si bien no estarán disponibles para el crucial duelo de semifinales de la Copa Centroamericana ante Olimpia, podrían regresar a la acción el próximo fin de semana en el campeonato nacional frente a Pérez Zeledón.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Olimpia por la Copa Centroamericana?

El jueves 23 de octubre se medirán por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica.