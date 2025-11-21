Es tendencia:
Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Deportivo Saprissa vs. Herediano: toda la información del partido por la Liga Promerica de Costa Rica 2025.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada y el conjunto de Herediano de Jafet Soto, regresan al Torneo Apertura 2025 después del parón que hubo por las Eliminatorias de Concacaf en donde la Selección de Costa Rica no pudo conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

Ambos equipos llegan en situaciones distintas. Mientras el Saprissa busca recuperar el liderato ante Alajuelense, Herediano quiere seguir con las esperanzas arriba de poder ubicarse en ese cuarto lugar y para ello los tres puntos serán determinantes.

¿Cuándo juega Saprissa vs. Herediano? Liga Promerica de Costa Rica

Saprissa vs Herediano jugarán este sábado 22 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Ricardo Saprissa.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Saprissa vs. Herediano? Liga Promerica de Costa Rica

El partido entre Saprissa Herediano se podrá ver en Costa Rica a través de la señal de FUTV y TDMax.

Estadio Ricardo Saprissa – Deportivo Saprissa

Saprissa vs. Herediano: últimos enfrentamientos

17/09/25 | Herediano 3-3 Saprissa | Torneo Apertura
14/05/25 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura
11/05/25 | Saprissa 4-0 Herediano | Torneo Clausura
30/03/25 | Saprissa 1-0 Herediano | Torneo Clausura
25/01/25 | Herediano 3-1 Saprissa | Torneo Clausura

¿Cómo llega Saprissa? Liga Promerica de Costa Rica

Saprissa llega al duelo ante Herediano con un rendimiento reciente positivo. En sus últimos tres partidos de liga, los morados suman dos victorias y una derrota: vencieron 3–1 a Guadalupe como visitante y luego superaron 2–1 a Puntarenas FC en casa, mostrando buena capacidad ofensiva.

Por otro lado, el único tropiezo en este tramo fue el 0–2 frente a Alajuelense, un clásico que dejó algunas dudas pero que no ha frenado su impulso general.

¿Cómo llega Herediano? Liga Promerica de Costa Rica

Herediano llega al partido en un buen momento, respaldado por dos victorias consecutivas que reforzaron su confianza. Primero superó 2–1 al Cartaginés en un juego exigente y luego venció 0-1 a Sporting San José como visitante, mostrando solidez defensiva y eficacia en momentos clave.

Su único traspié reciente fue el 0–1 ante Liberia, un duelo condicionado por la expulsión que marcó el desarrollo del partido

