Pumas toma inesperada decisión que podría definir el futuro de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla

Los Pumas de la UNAM cerraron otro año sin alcanzar el tan ansiado título de Liga MX, pero lejos de optar por un cambio drástico, la dirigencia universitaria tomó una postura clara respecto al proceso de Efraín Juárez. A pesar de un torneo y medio sin lograr disputar una final, el estratega mexicano continuará al frente del equipo auriazul.

ver también “Refuerzos de mala calidad”: José Ramón Fernández lanza dardo a Keylor Navas y a Adalberto Carrasquilla luego de la eliminación de Pumas

Según información difundida por Fox Sports, la directiva decidió darle continuidad al proyecto del técnico tras sostener una charla de poco más de una hora entre Juárez y Raúl González, presidente del club. En dicha reunión se evaluaron los últimos torneos, el rendimiento colectivo, la conformación del plantel y las expectativas institucionales de cara al próximo año futbolístico.

El análisis posterior al resultado del Play-In permitió sacar conclusiones importantes, entre ellas que la sequía de títulos no pasa únicamente por el banquillo. Tanto el técnico como la dirigencia coincidieron en la necesidad de fortalecer áreas puntuales y en mantener firme el plan deportivo para dejar atrás las dudas sobre su continuidad.

En ese sentido, los Pumas confían plenamente en que Efraín Juárez y su cuerpo técnico puedan revertir la situación en el Clausura 2026, torneo en el que recibirán respaldo total, incluyendo refuerzos, ajustes tácticos y las herramientas necesarias para competir al máximo nivel. La apuesta, aseguran, es por la estabilidad y el desarrollo del proyecto.

El futuro de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en Pumas

Por ahora, el plantel rompió filas tras una última reunión entre jugadores y cuerpo técnico, y tomará unos días de descanso antes de iniciar la planificación del siguiente semestre. Durante ese periodo también se evaluará el rendimiento individual y colectivo del equipo, así como posibles movimientos en el mercado.

ver también “Una gran decepción”: David Faitelson fulmina a Keylor Navas tras la dolorosa eliminación de Pumas en la Liga MX

Entre los nombres que estarán bajo revisión aparecen los refuerzos estelares, Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, quienes llegaron con gran expectativa pero no pudieron evitar el fracaso competitivo. No obstante, todo apunta a que ambos mantendrán su continuidad en el club, aunque el panorama definitivo se conocerá al cierre del periodo de descanso.

Publicidad