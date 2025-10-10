Alajuelense sorprende a la afición: Carlos Vela rompe el silencio ante la renovación de Diego Campos

En medio de la expectativa que genera el cierre del Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense comienza a planificar su futuro inmediato. Y uno de los temas que más interesa a los aficionados rojinegros es la continuidad de Diego Campos, héroe del partido ante Motagua en Tegucigalpa y uno de los jugadores que finaliza contrato en diciembre.

El gerente deportivo del club, Carlos Vela, rompió el silencio y habló con claridad sobre la situación del atacante. Aunque confirmó que todavía no se ha iniciado una negociación formal, dejó en evidencia la satisfacción que existe dentro del cuerpo técnico y la dirigencia por el rendimiento del futbolista.

¿Qué dijo Carlos Vela sobre Diego Campos?

“Diego viene trabajando muy bien, la verdad es que estamos muy contentos con su trabajo. Yo francamente no tengo nada malo que reprocharle. Creo que es un muchacho que trabaja bien, que ha sabido asumir el rol que le ha tocado”, expresó Vela.

El mexicano destacó además los aportes recientes del delantero, recordando sus goles en momentos clave para el equipo: “Metió gol en Nicaragua y el otro día entró de cambio y metió gol en Honduras. Viene trabajando, él está poniendo en alto el escudo”.

Diego Campos tiene contrato hasta fin de este año. (Foto: Instagram)

Respecto al tema de la renovación, el dirigente fue prudente, aunque dejó entrever que la decisión podría tomarse más adelante: “No hemos hablado puntualmente de eso porque estamos enfocados en conseguir los objetivos. Yo creo que todo llega en su momento, pero él está haciendo las cosas muy bien”.

Campos, quien se ha ganado el cariño de la afición por su entrega y efectividad en momentos decisivos, es considerado uno de los jugadores que más ha crecido bajo la dirección de Óscar Ramírez. Su posible renovación se suma a la de Celso Borges, otro tema que mantiene ocupada a la dirigencia manuda.