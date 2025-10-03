Mientras Saprissa les paga 18 mil dólares a Gustavo Herrera y Newton Williams, esto gana Jorge Benguché por ser la gran figura de Olimpia

El Olimpia de Honduras volvió a demostrar su peso internacional y selló la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana tras vencer al Cartaginés. La gran figura de la noche fue Jorge Benguché, delantero que marcó un doblete y se consolidó como referente ofensivo del conjunto albo.

El nombre del atacante catracho no es nuevo para el fútbol costarricense. En el último mercado, Benguché estuvo muy cerca de fichar por el Deportivo Saprissa e incluso se aseguró que le dio el “sí” a Paulo Wanchope, entonces técnico morado. Sin embargo, el traspaso no se concretó por un tema salarial.

¿Cuánto cobra Jorge Bengunché en Olimpia?

Hoy, esa decisión vuelve a ponerse sobre la mesa. Según trascendió, Benguché percibe en Olimpia un salario que supera los 20 mil dólares mensuales, una cifra alta para el presupuesto del cuadro tibaseño.

En contraste, Saprissa decidió apostar por los hondureños Newton Williams y Gustavo Herrera, a quienes en conjunto les paga 18 mil dólares. Es decir, 9 mil dólares para cada uno, una cifra inferior a la que cobra el goleador albo por sí solo.

Jorge Bengunché cobra 20 mil dólares en Olimpia. (Foto: Diario Diez)

El problema para el Monstruo es que la inversión no ha dado frutos hasta ahora. Williams apenas disputó un partido oficial antes de sufrir la grave lesión de ligamentos que lo dejará fuera hasta marzo o abril del próximo año. Herrera, por su parte, continúa en proceso de adaptación y aún no logra consolidarse como el artillero que esperaba la afición.

Mientras tanto, Benguché brilla en Olimpia y se convierte en el gran contraste de la historia: Saprissa decidió no hacer el esfuerzo económico por él y terminó apostando por dos delanteros que, hasta el momento, no han podido responder en el campo. La diferencia de impacto deportivo es evidente y vuelve a encender el debate entre los morados sobre si el club tomó la decisión correcta.