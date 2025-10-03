Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mientras Saprissa les paga 18 mil dólares a Gustavo Herrera y Newton Williams, esto gana Jorge Benguché por ser la gran figura de Olimpia

En Saprissa no lo ficharon por su gran salario en Olimpia, pero esto es la comparativa de lo que gana Bengunché con respecto a los dos atacantes panameños.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Las diferencias salariales entre los delanteros. (Foto: La Nación)
Las diferencias salariales entre los delanteros. (Foto: La Nación)

El Olimpia de Honduras volvió a demostrar su peso internacional y selló la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana tras vencer al Cartaginés. La gran figura de la noche fue Jorge Benguché, delantero que marcó un doblete y se consolidó como referente ofensivo del conjunto albo.

El nombre del atacante catracho no es nuevo para el fútbol costarricense. En el último mercado, Benguché estuvo muy cerca de fichar por el Deportivo Saprissa e incluso se aseguró que le dio el “sí” a Paulo Wanchope, entonces técnico morado. Sin embargo, el traspaso no se concretó por un tema salarial.

¿Cuánto cobra Jorge Bengunché en Olimpia?

Hoy, esa decisión vuelve a ponerse sobre la mesa. Según trascendió, Benguché percibe en Olimpia un salario que supera los 20 mil dólares mensuales, una cifra alta para el presupuesto del cuadro tibaseño.

Publicidad

En contraste, Saprissa decidió apostar por los hondureños Newton Williams y Gustavo Herrera, a quienes en conjunto les paga 18 mil dólares. Es decir, 9 mil dólares para cada uno, una cifra inferior a la que cobra el goleador albo por sí solo.

Jorge Bengunché cobra 20 mil dólares en Olimpia. (Foto: Diario Diez)

Jorge Bengunché cobra 20 mil dólares en Olimpia. (Foto: Diario Diez)

Publicidad

El problema para el Monstruo es que la inversión no ha dado frutos hasta ahora. Williams apenas disputó un partido oficial antes de sufrir la grave lesión de ligamentos que lo dejará fuera hasta marzo o abril del próximo año. Herrera, por su parte, continúa en proceso de adaptación y aún no logra consolidarse como el artillero que esperaba la afición.

Lo que nadie en Saprissa quería escuchar: desde Tibás le ponen un freno a la ilusión de los morados

ver también

Lo que nadie en Saprissa quería escuchar: desde Tibás le ponen un freno a la ilusión de los morados

Mientras tanto, Benguché brilla en Olimpia y se convierte en el gran contraste de la historia: Saprissa decidió no hacer el esfuerzo económico por él y terminó apostando por dos delanteros que, hasta el momento, no han podido responder en el campo. La diferencia de impacto deportivo es evidente y vuelve a encender el debate entre los morados sobre si el club tomó la decisión correcta.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Quería jugar en Saprissa, se cayó su fichaje y ahora reflotaría
Deportivo Saprissa

Quería jugar en Saprissa, se cayó su fichaje y ahora reflotaría

Se complicó el fichaje pedido por Wanchope
Deportivo Saprissa

Se complicó el fichaje pedido por Wanchope

Herediano va por la estrella con la que sueña Saprissa
Costa Rica

Herediano va por la estrella con la que sueña Saprissa

El Salvador en vilo con la noticia de Eriq Zavaleta
El Salvador

El Salvador en vilo con la noticia de Eriq Zavaleta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo