Cambio en su futuro: Gustavo Herrera toma por sorpresa a Saprissa con un aviso sobre lo que viene

El fichaje de Gustavo Herrera por el Deportivo Saprissa generó una ilusión enorme entre los aficionados morados, pero la realidad no terminó correspondiendo a las expectativas.

El delantero panameño, una de las joyas más prometedoras del fútbol canalero, llegó a Tibás con 19 años y la misión de convertirse en el goleador que el equipo necesitaba tras el paso fallido de Sabin Merino.

ver también Saprissa lo hace oficial: se confirma la noticia que esperaban todos los morados con una novedad inédita a nivel mundial

Sin embargo, en 16 partidos defendiendo la camiseta del Monstruo, ‘Tavitín’ apenas pudo marcar un gol y no registra asistencias. Evidentemente, la presión de jugar en un gigante como Saprissa le pasó factura, y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas más cuestionados del plantel.

Un aviso sobre lo que viene

Pese a su flojo desempeño desde que aterrizó en La Cueva, Gustavo Herrera no está dispuesto a rendirse. Todo lo contrario: la noche del jueves utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje que deja claro que está decidido a darle la vuelta a su historia. “Todo se me va a dar, de mí se acuerdan”, compartió el joven atacante.

La historia que publicó Gustavo Herrera (Instagram).

Tras romper la sequía goleadora que lo acompañó durante sus primeros 15 juegos, el ex Sporting San Miguelito siente que finalmente puede despegar. “La presión lo ha inundado. El día que meta un gol, va a hacer 100 más después”, había vaticinado Juan José Zonta, propietario del San Miguelito.

Publicidad

Publicidad

Oportunidad de oro en La Cueva

ver también Pablo Arboine condenado: el tribunal definió si el futbolista de Saprissa irá preso

Y la oportunidad para que Gustavo Herrera empiece a reivindicarse está a la vuelta de la esquina. Este sábado 22 de noviembre, Saprissa recibirá al Club Sport Herediano en La Cueva por la jornada 16 del Apertura 2025, en un duelo programado para las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).