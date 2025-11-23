Toda Costa Rica asombrada con la decisión que Jafet Soto tomaría en Herediano: “Desde cero”

Jafet Soto estaría valorando una decisión de gran impacto desde Herediano que nacería “desde cero”, algo que ha generado sorpresa en todo Costa Rica. La posibilidad toma fuerza en medio de un momento en el que su voz ha adquirido más notoriedad pública.

¿Cuál es la decisión que Jafet Soto tomaría en Herediano?

Fuentes consultadas por ElMundo.CR señalan que Jafet Soto no descarta la posibilidad de “crear una agrupación política desde cero en su provincia”, un proyecto que cobraría fuerza en medio de su creciente discurso con tinte político.

Esta opción también surge en un contexto marcado por tensiones constantes entre el presidente herediano y el Gobierno de Rodrigo Chaves, lo que ha alimentado aún más la especulación sobre una eventual incursión de Jafet en la arena política.

Jafet Soto – Herediano

Soto comentó que no pertenece a ningún partido político y que, por ahora, se considera parte de “los muchos indecisos” del país. Aun así, dejó abierta la puerta a eventuales movimientos futuros al lanzar un mensaje que llamó la atención: pidió dejar atrás la división en Costa Rica y promover la unidad.

Un eventual proyecto con sello propio

En definitiva, lo que anticipan las fuentes es que, si Jafet Soto decide avanzar, lo hará bajo sus propios términos y construyendo algo enteramente suyo, sin depender de estructuras ajenas.

Por ahora nada está confirmado, pero el solo hecho de que su nombre suene para un proyecto de tal magnitud deja claro el peso que ha tomado su figura más allá del ámbito deportivo.