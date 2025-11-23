Mientras Bolillo Gómez es cuestionado, Mario Kempes descolocó a todos con lo que dijo sobre dirigir a El Salvador: “Alguna charla”

En las últimas horas, Hernán “Bolillo” Gómez reconoció públicamente que ha sentido la presión de un sector de la afición salvadoreña, que exige su salida debido a los resultados recientes de La Selecta y su eliminación rumbo al Mundial 2026.

Recordemos también que desde El Salvador surgió una gran molestia luego de que el técnico colombiano fuera captado compartiendo de manera muy cercana con los jugadores de la Selección de Panamá tras la derrota del combinado nacional en el Rommel Fernández.

Gómez admitió que las críticas han sido constantes y que es consciente del descontento que existe alrededor del rendimiento de la Selecta. Sobre este escenario, el exfutbolista Mario Kempes salió a la luz con una llamativa contradicción.

El campeón del mundo con Argentina en 1986 descolocó a todos en El Salvador con sus recientes declaraciones contradiciéndose sobre lo que él mismo había dicho en 2018 para El Gráfico sobre dirigir a La Selecta.

Mario Kempes negó un acercamiento con La Selecta en el pasado

Kempes aclaró recientemente que nunca estuvo realmente cerca de dirigir a la Selección de El Salvador a inicios del milenio, desmintiendo así la versión que sugería un posible acuerdo en el pasado.

El ex delantero argentino explicó que, en todo caso, pudo haber existido una conversación informal con alguien de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero que de ahí no pasó nada más.

“Creo que no, no estuve ni cerca. Pudo haber existido una charla con alguien, pero no hubo más nada”, comenté Mario Kempes para El Salvador Fan Club.

Mario Kempes con El Mágico González

La contradicción de Mario Kempes con El Salvador

Mario Kempes reveló para El Gráfico en 2018 que hace 17 años estuvo muy cerca de convertirse en el técnico de la selección mayor de El Salvador.

El histórico ex delantero recordó que en aquel momento viajó al país con la intención de evaluar la posibilidad de asumir el cargo y que incluso sostuvo conversaciones directas con dirigentes de la FESFUT.

Sin embargo, a pesar del interés mutuo, el acuerdo nunca llegó a concretarse. Kempes explicó que no tenía claro por qué el proceso no avanzó, aunque mantiene vívidos los detalles de aquella visita.

También señaló que habló con los federativos de ese entonces y mostró plena disposición para dirigir a la Selecta, pero finalmente “no se llegó a nada”.

