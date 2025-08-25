Mientras Diego Campos gana 19 mil dólares por mes en Alajuelense, esto le ofrecieron para dejar Costa Rica ya mismo rumbo a un exótico destino

La Liga Deportiva Alajuelense podría perder en los próximos días a una de sus piezas más importantes en ataque. Diego Campos, quien se ha consolidado como referente ofensivo en el cuadro manudo, recibió una oferta del Da Nang FC de Vietnam, un club que quiere sumarlo de inmediato a sus filas.

El interés asiático es serio y ya trasladaron la propuesta a la dirigencia rojinegra. El equipo vietnamita está dispuesto a pagarle a la Liga una suma para sacar al jugador ahora mismo, aunque también tienen la ventaja de que en enero del 2026 Campos finaliza contrato y podrían llevárselo sin costo alguno.

Desde la perspectiva del futbolista, la decisión parece estar clara: presiona para salir cuanto antes. Más allá del desafío deportivo, lo que realmente lo seduce es el cambio radical que tendría en su cuenta bancaria, algo que ningún club de Centroamérica puede igualar.

¿Cuánto ganará Diego Campos en Vietnam?

Actualmente, Diego Campos percibe un salario de 19 mil dólares mensuales en Alajuelense, cifra que lo coloca entre los mejores pagados de la institución. Sin embargo, en Vietnam podría dar un salto que doblaría esa cantidad de manera inmediata.

El Hoang Anh Gia Lai FC le ofrece un contrato que oscila entre 35 mil y 37 mil dólares al mes, un aumento que representa casi el doble de lo que hoy recibe en Costa Rica. Esa diferencia explica por qué el jugador insiste en que la negociación llegue a buen puerto.

De concretarse el movimiento, Campos no solo se transformaría en uno de los legionarios ticos mejor remunerados del momento, sino que también abriría una nueva etapa en un fútbol poco conocido, pero cada vez más atractivo para quienes buscan estabilidad financiera y una oportunidad distinta en sus carreras.