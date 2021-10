Fesfut publica precios de las entradas para El Salvador vs. Jamaica

Dos semanas han pasado ya desde la triple fecha de octubre de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, y dos semanas son también las que restan para que la ventana de noviembre (con las jornadas siete y ocho) de las clasificatorias den inicio.

Importantes duelos se suscitarán en esa doble confrontación, como Estados Unidos vs. México; Costa Rica vs. Honduras o Canadá vs. Estados Unidos. El Salvador, por caso, también deberá afrontar complicados choques ante Jamaica en el Cuscatlán y con Panamá en las tierras canaleras.

Este jueves por la tarde, la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) publicó el precio que tendrán las entradas para aquellos que quieran presenciar el partido contra los caribeños, con costos que no varían prácticamente de aquellos dispuestos frente a México y Panamá catorce días atrás.

El sector denominado "general" tiene un valor de $15, mientras que "sombra" está el doble: $30. La parte de "tribunas" se encuentra en $40; mientras que a la platea, el lugar más caro dentro del enorme recinto que es ícono del deporte cuscatleco, se le ha dispuesto una cotización de $50 por entrada.

El compromiso se realizará el viernes 12 de noviembre, a las 8 PM de El Salvador. Ambos elencos necesitan sumar de a tres para poder escalar posiciones en la estadística, y seguir con buenas oportunidades de acceder a la cita máxima.