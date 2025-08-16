Es tendencia:
Honduras deja impactada a Concacaf y Costa Rica luego de la sentencia de Rambo de León que los puede dejar sin Mundial

Honduras va a enfrentar a Costa Rica en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Descrubre lo que dijo Rambo de León.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rambo de León habló de los duelos que tendrá Honduras ante Costa Rica.
Rambo de León habló de los duelos que tendrá Honduras ante Costa Rica.

La selección de Honduras se va a jugar el pase al Mundial frente a Costa Rica, el Clásico de Centroamérica define un boleto directo a la Copa del Mundo.

En el grupo también están Haití y Nicaragua, pero todos predicen que el boleto directo solo se pelean entre catrachos y ticos.

Así mismo lo ha dejado saber Julio César “Rambo” de León, una de las leyendas de la selección de Honduras.

El ex futbolista ha pegado a Costa Rica donde le duele, asegurando que no son tan superiores como muchos lo dicen, además, aseguró que elestadio Morazán será una caldera para la visita de los ticos.

Rambo también dejó la clave para que Honduras vuelva a la Copa del Mundo: ganar los primeros dos cotejos da la pauta para cerrar todo ante la selección de Miguel Herrera.

¿Quién va al Mundial entre Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Haití?

“Hay que ganar los primeros dos partidos, triunfando en esos encuentros seguramente le da presión a Costa Rica de ganarnos; si nosotros los vencemos allá (en su casa), que se puede hacer, indudablemente, garantizamos el pase al Mundial. Eso sí, si comenzamos flojos y dudas, la presión será fatal, porque en casa somos exigentes. Costa Rica sabe manejar ese tipo de presiones porque están mejor preparados”, comenzó diciendo.

“La ida sería ganar los dos primeros encuentros y luego ir a Costa Rica con confianza. Los jugadores tienen que mentalizarse y dominar la situación”, sumó a su comentario.

¿Del 1 al 10, mira a Honduras en el Mundial?

“Yo le doy un 7 o 7.5 de que vamos a ir, hasta 8. Ganando el segundo partido (asumiendo una victoria ante Haití), digo 9; ya el 10 pasándole a Costa Rica por encima”.

¿Está bien que se haya elegido el estadio Morazán para enfrentar a Costa Rica?

“Es el ideal, con respeto a los demás estadios de Honduras, pero este te da algo diferente, es espectacular, es como que jugues en La Bombonera de Argentina. Solo tendrán que controlar las emociones”.

