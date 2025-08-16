Es tendencia:
“Todo encaminado”: La Selecta tiene nuevo técnico en una decisión que sorprende a El Salvador

FESFUT sorprendió a todos los salvadoreños con una determinación que nadie se vio venir.

El Salvador presentará un nuevo entrenador para La Selecta.
El Salvador entero se sorprende ante una decisión que pueda cambiarlo todo en La Selecta, de camino a obligaciones sumamente importantes. La determinación menos pensada llegó a oídos de los aficionados. Un giro inesperado apareció.

Un nuevo entrenador arribará a la Selección Nacional, justo antes de afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras Hernán Darío Gómez continúa firme con su trabajo, la Sub-20 cambiará de director técnico y prepararán todo en conjunto.

Todo el trabajo en captación y administración de talentos juveniles es un reto que la FESFUT tiene como objetivo mejorar. Por eso, en gran parte, es que fueron a la contratación de este director técnico. Conoce el paño y sabe con qué bueyes ara.

Se trata de Erick Dowson Prado, quien ya tuvo una experiencia en manejo de los futbolistas salvadoreños. Tal como informó el periodista Rodrigo Velis a través de sus redes sociales, tiene “todo encaminado” y solamente restan detalles de firma.

El Salvador se sorprende: Erick Prado es nuevo técnico de La Selecta Sub-20

Erick Prado tiene todo encaminado para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Sub-20. Tiene su plan de trabajo delineado para poder empezar cuanto antes. Solo resta que la FESFUT afine detalles de su contrato para esta semana.

Prado tuvo un paso fugaz y para nada exitoso por la Selección Sub-17. Fue entre principios del 2016 y mediados del 2017, cuando dirigió tres partidos sin ninguna victoria. Sumó mucha experiencia después de aquel traspié perdido en el tiempo.

Dirigió en CD FAS, Chalatenango, Platense y ADI Metapán, aunque su etapa más exitosa la vivió al frente de Once Deportivo. Allí dirigió 94 partidos y se alzó con el Torneo Apertura de la temporada 2024/25, el único título que tiene como DT.

