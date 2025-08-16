“Todo encaminado”: La Selecta tiene nuevo técnico en una decisión que sorprende a El Salvador

El Salvador entero se sorprende ante una decisión que pueda cambiarlo todo en La Selecta, de camino a obligaciones sumamente importantes. La determinación menos pensada llegó a oídos de los aficionados. Un giro inesperado apareció.

Un nuevo entrenador arribará a la Selección Nacional, justo antes de afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras Hernán Darío Gómez continúa firme con su trabajo, la Sub-20 cambiará de director técnico y prepararán todo en conjunto.

Todo el trabajo en captación y administración de talentos juveniles es un reto que la FESFUT tiene como objetivo mejorar. Por eso, en gran parte, es que fueron a la contratación de este director técnico. Conoce el paño y sabe con qué bueyes ara.

Se trata de Erick Dowson Prado, quien ya tuvo una experiencia en manejo de los futbolistas salvadoreños. Tal como informó el periodista Rodrigo Velis a través de sus redes sociales, tiene “todo encaminado” y solamente restan detalles de firma.

El Salvador se sorprende: Erick Prado es nuevo técnico de La Selecta Sub-20

Erick Prado tiene todo encaminado para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Sub-20. Tiene su plan de trabajo delineado para poder empezar cuanto antes. Solo resta que la FESFUT afine detalles de su contrato para esta semana.

Prado tuvo un paso fugaz y para nada exitoso por la Selección Sub-17. Fue entre principios del 2016 y mediados del 2017, cuando dirigió tres partidos sin ninguna victoria. Sumó mucha experiencia después de aquel traspié perdido en el tiempo.

Dirigió en CD FAS, Chalatenango, Platense y ADI Metapán, aunque su etapa más exitosa la vivió al frente de Once Deportivo. Allí dirigió 94 partidos y se alzó con el Torneo Apertura de la temporada 2024/25, el único título que tiene como DT.

