¡Escándalo! La Fedefut recibe fuerte acusación a muy poco que la Selección de Guatemala juegue la Eliminatoria de la Concacaf

En medio de una ola de reclamos por parte de la afición guatemalteca, la empresa Fanaticks decidió romper el silencio y explicar su papel en la cuestionada venta de boletos para el partido entre Guatemala y El Salvador, programado para el 4 de septiembre. Durante varios días, las redes sociales se llenaron de quejas por la rapidez con la que se agotaron las entradas y señalamientos contra la plataforma.

ver también ¡Atención El Salvador y Panamá! La estrategia de Luis Fernando Tena para que Guatemala triunfe en el camino al Mundial 2026

A través de un comunicado oficial, la compañía aclaró que su única función fue la de comercializar los boletos, garantizando que el proceso fuera “seguro, ágil y accesible al público”. De esta forma, Fanaticks se desligó de cualquier responsabilidad sobre la cantidad de tickets o la metodología de venta, apuntando directamente a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala como la encargada de esas decisiones.

«Las decisiones sobre la cantidad de entradas disponibles, los canales de distribución, las fechas y las modalidades de venta son definidas exclusivamente por el promotor u organizador del evento», precisó la empresa, señalando así que la Fedefut tuvo el control absoluto sobre esos aspectos.

Publicidad

Publicidad

La Fedefut debe hacerse responsable

Fanaticks también subrayó que la altísima demanda fue determinante en el rápido agotamiento de las entradas. Según la plataforma, el número de boletos ofrecidos era reducido frente a la expectativa generada por el partido, lo que provocó que se vendieran en cuestión de minutos.

La Fedefut había informado previamente que se pondrían a la venta 13 mil boletos para este compromiso, cifra que resultó insuficiente para cubrir el interés de los aficionados. Actualmente, la plataforma ya no muestra disponibilidad para ninguna localidad.

Publicidad

ver también Pedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión

Con el ambiente aún caldeado, el comunicado de Fanaticks busca aclarar su rol y desviar las críticas hacia la planificación y organización del evento, mientras los hinchas siguen pidiendo mayor transparencia y más oportunidades para acceder a estos esperados encuentros de la Selección Nacional.