“Es determinante”: Reinaldo Rueda hace petición en Honduras de la que Costa Rica, Nicaragua y Haití están pendientes para la Eliminatoria

Reinaldo Rueda llegó hasta la tercera ronda de las Eliminatorias de Concacaf y tiene un objetivo claro en su cabeza: clasificar a Honduras a su cuarta Copa del Mundo.

Rueda ya lo hizo en 2010, pero ahora y con otra generación busca repetirlo. Eso sí, reveló que hizo un pedido a la Liga Nacional catracha.

¿Qué pidió Reinaldo Rueda y de lo que deben estar pendientes Costa Rica, Nicaragua y Haití?

Rueda quiere contar con la mayor cantidad de jugadores para sus microcilos nacionales y por ende el tiempo es valioso.

Para esto, el estratega colombiano pidió que se hicieran ciertos ajustes en la programación de las jornadas del Torneo Apertura.

Eso sí, no quiere afectar a los clubes carachos y así tener a los que él selecciones para los trabajos.

“Se hizo una solicitud a la Liga Nacional para un ajuste dentro del calendario en la programación de los juegos que son clásicos, que revierte mayor intensidad, mayor exigencia, desgaste nervioso, todo lo que significa, y hay una solicitud ahí en las jornadas de que la jornada 7 pasará a la 6 y la 6 pasará a la 7, que eso implica que, por jornadas continuas, seguidas de clásicos cruzados, las 5 y las 6 van a quedar con clásicos ante la solicitud nuestra”, contó a diario La Prensa.

Reinaldo Rueda habló de la petición que hizo a la Liga Nacional para las Eliminatorias. Foto: La Prensa.

Honduras va a enfrentar a Costa Rica, Nicaragua y Haití por el pase al Mundial 2026. Reprogramar el calendario en la Liga Nacional, traería ganancias claves para la Bicolor.

“La otra es que nosotros dispongamos de los jugadores desde el día 28 o 29 de agosto, por ejemplo los de Olimpia y Motagua, que tienen competencia esa semana de Copa Centroamericana y España que juega el día 28, para que nosotros podamos empezar la recuperación de esos jugadores el día 29, y el día primero que inicia la fecha FIFA, que es la solicitud, tener esos jugadores ya con un nivel de poder aplicar estímulos de entrenamiento altos cuando también lleguen los del exterior, que estarán llegando entre el 1 y el 2 de septiembre, ya que el 3 estaríamos viajando a Curacao para el juego del día 5”.

Y fue rotundo: “Yo creo que es determinante, porque es un gana-gana, y es cuidar a los jugadores, es cuidar la integridad física de los jugadores, es seguir proyectando internacionalmente a los jugadores, porque como siempre lo he dicho, a nivel de selección nacional nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar en la faz internacional, en la élite, el trabajo que día a día desarrollan los profes en los clubes”.