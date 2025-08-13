Piojo Herrera menospreció a Honduras camino al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda lo mandó callar de forma categórica ante los ojos de Costa Rica

Hace unas semanas, Miguel “Piojo” Herrera fue consultado por la selección de Honduras y dejó consternado a todo un país por la forma en como lo menospreció de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Panamá dejó de jugar bien, hicieron un gran primer tiempo, tenían que irse por tres o cuatro goles de diferencia al descanso, pero no fueron contundentes, después bajaron el ritmo, no vi a Honduras subiendo su ritmo o mejorando, Panamá dejó de hacer pressing, después se van a los penales y Honduras fue más certero, pero infinitamente Panamá fue superior”, fueron sus palabras.

Y tiró el dardo: “Honduras no tiene para asustarnos, pero sí para pelearnos. Todos van a estar peleando porque tienen la ilusión de ocupar esos tres espacios que hay. Los 12 equipos tienen opciones, por algo están ahí, van a pelear, todos están con la ilusión de buscar un espacio”.

Ante esto, Reinaldo Rueda le ha respondido al Piojo, lo hizo con categoría y respetando a la selección de Costa Rica.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda a Miguel Herrera camino a las Eliminatorias?

Rueda habló de la disputa con Costa Rica por el boleto directo al próximo Mundial de 2026 y fue claro con los los comentarios del Piojo Herrera.

“La clasificación siempre es equilibrada y se define en el último partido. La meta es resolver antes, sumando todos los puntos posibles en casa y siendo disciplinados e inteligentes como visitantes, para llegar a noviembre en una mejor posición”, dijo sobre el rival tico.

También tuvo tiempo de responderle al Piojo, que dijo que la selección de Honduras Honduras “no lo asusta para las Eliminatorias”.

Reinaldo Rueda tuvo una categórica respuesta para Piojo Herrera. Foto: La Prensa.

“Es muy respetable, es un concepto que él (Miguel Herrera) tiene. Los partidos hay que jugarlos, nosotros siempre tenemos un gran respeto por nuestros rivales. Solamente esperamos que el día que llegue el partido, Honduras tenga, tanto su nómina completa como la intensidad y la inteligencia del juego para poder resolverlo a favor nuestro”, dijo a diario La Prensa.

Con esto, Rueda deja claro que no solo está enfocado en Costa Rica como su principal rival, también respeta a Nicaragua y Haití.