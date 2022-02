La Selección de Fútbol de El Salvador ha tenido una triple fecha agridulce en la última ventana del Octogonal Final, instancia decisiva de las Eliminatorias Concacaf camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Dulce, por el triunfo ante Honduras en San Pedro Sula; agrio, por las caídas ante Estados Unidos y Canadá.

En la previa de este último encuentro, se suscitó un problema que derivó en una carta de los jugadores exponiendo que no disputarían el compromiso, algo de lo que finalmente se retractaron y terminó con los cuscatlecos saltando al campo de juego. Darwin Ceren, uno de los baluartes de La Selecta, comentó en diálogo con Cancha los pormenores de aquel inconveniente.

"Pasaron un par de cosas que nos desenchufaron del partido. Nos llamaron a una reunión y no era el momento adecuado antes de un partido, hablar de lo que se habló", manifestó primeramente. En relación a eso, agregó: "Pensábamos que al subir al edificio íbamos a ir a agarrar el bono por el partido de Honduras. Pero ahí nos empezaron a decir cosas de la ropa, a varios compañeros no les pareció y por ahí comenzó la molestia".

En cuanto a la determinación transitoria de no presentarse, indicó: "Todos estábamos de acuerdo en no jugar. No hubo nadie que dijera que no, que tuvo miedo o algo. Para muchos fue una falta de respeto lo que pasó: interrumpir el descanso, la concentración mental que requiere un partido de ese calibre, (...) no tener la oportunidad de resolver el tema de los cheques. Todas esas cositas afectaron y todos estábamos decididos a no jugar".

Por otra parte, hizo hincapié en que el rol de Hugo Pérez fue fundamental en todo esto: "Si se logró revertir eso (...) fue porque hablamos mucho con el Profe, que siempre nos respaldó y hablaba con nosotros para que tomáramos la mejor decisión. También averiguamos con otras personas si eso no podía recaer en un problema en FIFA para los jugadores".

Observó también que lo más importante para él fue "la unión del grupo". "Hay un grupo muy unido, muy compacto, que todos queremos lo mejor para todos", reiteró. Finalmente, comentó: "Creo que no fue un partido donde todos estábamos concentrados o enchufados. Al final estábamos más pensando en otras cosas que en el partido".