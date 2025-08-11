Entre Keylor Navas y Manuel Neuer: Lionel Messi no dudó al elegir quién es mejor portero

Lionel Messi, a sus 38 años, está viviendo la recta final de su carrera. Poco a poco el retiro comienza a pisarle los talones mientras sigue deslumbrando en el Inter Miami.

Sin embargo, todo apunta a que habrá una última función del genio argentino en el Mundial 2026, donde intentará concretar la difícil misión de revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

Por estos días en Estados Unidos todos le reconocen su talento, tal y como él ha hecho con otros colegas en cada oportunidad que tuvo. Como aquella vez que tuvo que elegir entre Keylor Navas y Manuel Neuer y no dudó.

¿Keylor Navas o Manuel Neuer? Para Lionel Messi no hubo dudas

Corría el 2020 cuando la FIFA nominó en sus premios The Best a tres porteros para ser escogidos como los mejores del mundo. En aquella ocasión en la lista estaban Keylor Navas, por entonces en el PSG; Manuel Neuer, del Bayern Munich, y Jan Oblak, del Atlético de Madrid.

Para aquella elección, la FIFA consultó a los capitanes de las selecciones nacionales, quienes le otorgaron puntos a los más destacados en cada categoría: cinco al primero, tres al segundo y uno al tercero.

Y Messi fue contundente: emitió su voto por Keylor Navas (5 puntos), Manuel Neuer (3 puntos) y Jan Oblak (1 punto), en ese orden, más allá de que finalmente el ganador fue el gigante alemán.

Cristiano Ronaldo hizo lo mismo que Messi: fue con Keylor Navas

La curiosidad de aquella elección fue que Cristiano Ronaldo, al igual que el astro argentino, se inclinó por Keylor, con quien ganó las tres Champions Leagues en el Real Madrid. En aquel ya lejano 2020, CR7 le dio cinco puntos al tico, tres a Oblak y uno al teutón.