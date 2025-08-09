Es tendencia:
Mundial 2026 en peligro: figura de Panamá lanza la sentencia definitiva que Guatemala y El Salvador no pueden creer

Este ídolo se encargó de dejar en claro que algo malo puede cruzarse frente al destino de La Canalera.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Ídolo advierte a Panamá sobre el riesgo de cara al Mundial 2026.
Ídolo advierte a Panamá sobre el riesgo de cara al Mundial 2026.

Panamá entera se escandaliza ante la declaración impensada de una figura que se preocupa por el presente y el futuro de la Selección Nacional. El ambiente se sentía mucho más calmo de lo que está. Esto puede significar un golpe duro.

Thomas Christiansen ultima detalles para afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026. La tercera fase no será nada simple. Aunque el equipo llega como claro favorito a la clasificación directa, muchas cuestiones podrían surgir en el medio.

Lo celebra Panamá: figura de la Selección da el salto que Christiansen necesitaba camino Mundial 2026

La Canalera integra el Grupo A de Concacaf, junto a El Salvador, Guatemala y Surinam. Los dos primeros son sus máximos perseguidores, por lo que están al tanto de la comunicación urgente que dio el entrenador Julio César Dely Valdés.

Adalberto Carrasquilla se sincera y cuenta algo sobre Keylor Navas que ni él se imaginaba: “Me llama la atención”

Panamá sufre la advertencia de Julio Dely Valdés para Eliminatorias al Mundial 2026

Julio César Dely Valdés analizó el rendimiento de Panamá en sus más recientes presentaciones. Supo ser futbolista y entrenador de la Selección Nacional, por lo que tiene más que claro cuál debe ser el recorrido que la misma tiene que tomar.

Con la camiseta canalera, el delantero disputó 44 encuentros oficiales en los que pudo marcar 18 goles. La afición no dejó de sonreír durante esos 3558 minutos en los que estuvo en cancha. Por eso mismo lo ubicó en el lugar de ídolo total.

Vale 30 millones de dólares y ya firmó contrato: la joya de Panamá que sorprende a todos en el mercado de fichajes

“Las eliminatorias siempre son difíciles, siempre son difíciles. Yo creo que, si no pasa nada extraño, porque los que luchamos acá en el fútbol sabemos que a veces pasan cosas raras… Si no pasa nada extraño, Panamá va a clasificarse sin problemas a la Copa del Mundo 2026, contó Dely Valdés tras ver a Inter Miami contra Pumas.

