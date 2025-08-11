Mientras en Guatemala ganaba 15 mil dólares por mes, esto le pagará Jafet Soto a Hernán Medford para dirigir a Herediano

El Club Sport Herediano ya tiene nuevo timonel. Hernán Medford, uno de los técnicos más reconocidos del fútbol costarricense, asumirá la dirección técnica del “Team” florense en sustitución de Pablo Salazar, con quien la dirigencia decidió poner fin al vínculo tras un inicio de torneo por debajo de las expectativas.

Medford llega procedente del Deportivo Marquense de Guatemala, equipo con el que venía realizando un buen campeonato y donde tenía un contrato más que atractivo. Ni bien le llegó la propuesta del florense, decidió marcharse para volver a dirigirlo.

Según pudo conocer este medio, el “Pelícano” percibía un salario de 15 mil dólares mensuales en tierras chapinas. Sin embargo, rescindió su contrato para regresar al país y tomar las riendas de uno de los clubes más competitivos de la liga nacional.

¿Cuánto ganará Hernán Medford en Herediano?

La apuesta económica de Herediano no se quedó atrás. Fuentes cercanas al club aseguran que Jafet Soto, gerente general del equipo, le ofreció a Medford un salario que oscila entre 16 mil y 17 mil dólares al mes, cifra que supera ligeramente lo que ganaba en Guatemala.

A su llegada a Costa Rica, el estratega no ocultó que la decisión no fue sencilla: “Sí costó porque tenía un buen contrato allá, estaba en un equipo que hacía un buen campeonato. Soy muy agradecido con el Marquense, me trataron bastante bien”.

Con este movimiento, Herediano no solo asegura experiencia y jerarquía en el banquillo, sino que también envía un mensaje claro: está dispuesto a invertir para recuperar protagonismo en el campeonato.