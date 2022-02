El Salvador no tuvo la suerte de su lado y cayó ante Canadá, por lo que ahora necesita de un milagro para ir a Qatar 2022.

Eliminatorias Concacaf: El Salvador no pudo ante Canadá y se aleja de Qatar 2022 [VIDEO]

La Selección de El Salvador cayó 2-0 ante Canadá en el estadio Cuscatlán, resultado que prácticamente hace que se despida de sus aspiraciones por estar en laCopa del Mundo de Qatar 2022, porque depende del resultado de Panamá ante México, así como de ya no tropezar en las tres jornadas que quedan por disputar.

La Selecta no comenzó bien el día luego que los jugadores amenazaran con no presentarse al partido, luego de hacerlo público, dieron a conocer que sí jugarían y el ambiente se tornó tenso, pero a pesar de eso se tuvo buena actitud y se trató de obtener un buen resultado ante su gente, pero lamentablemente la suerte no estuvo de su lado.

Los goles

Los canadienses no necesitaron mucho para llevarse los tres puntos, hasta la suerte estuvo de su lado y quedó demostrado con el 1-0, cuando Atiba Hutchinson marcó uno de los goles más extraños vistos, luego de recibir un centro remató, el balón se estrelló en el poste, luego rebotó en Eriq Zavaleta y para colmo la pelota le pegó en la espalda al norteamericano, venciendo a Kevin Carabantes.

Y el 2-0 en el marcador se dio en el minuto 93, cuando los salvadoreños estaban lanzados en el ataque en busca del empate, Jonathan David robó un balón a un defensor, luego en velocidad se fue solo frente al marco centroamericano y con una definición de globito venció a Carabantes para sentenciar el compromiso y silenciar el Cuscatlán.

El Salvador se quedó en el sexto lugar de la tabla con 9 puntos, necesita de un milagro para máximo meterse en la zona del repechaje, por otra parte, Canadá tiene un pie en Qatar 2022, es el súper líder de la clasificación con 25 unidades.