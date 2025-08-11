“No se ha tirado”: DT de Pumas sorprende a Keylor Navas con la opinión que nadie esperaba escuchar sobre su nivel en México

El domingo, Keylor Navas disputó su cuarto compromiso defendiendo la portería de los Pumas de la UNAM. En lo que fue su esperado estreno ante los fanáticos auriazules en el Estadio Olímpico Universitario, el guardameta de 38 años tuvo una jornada relativamente tranquila en el empate 1-1 frente al Necaxa, recibiendo apenas cinco remates a puerta en todo el partido.

Hasta el momento, Keylor no ha tenido la oportunidad de mostrar la jerarquía que lo llevó a ser tricampeón de la Champions League, algo que sí debió hacer desde el primer día en su paso por Newell’s Old Boys.

Keylor Navas no debió trabajar de más en el empate ante Necaxa (Pumas).

“No hay una jugada que digas ‘la sacó'”

Para el entrenador Efraín Juárez, esta situación es más que positiva: “Los cuatro partidos que ha jugado Keylor no se ha tirado en ninguno, no hay una jugada que digas ‘la sacó’ y esa es parte de mi trabajo: que no le lleguen, que no le tiren”, declaró en conferencia de prensa tras el empate del domingo.

Juárez explicó que, aunque el arquero tico cuenta con el talento para resolver cualquier situación complicada, la idea es que no tenga que hacerlo: “Cuando el portero sale figura quiere decir que no estamos defendiendo bien. Ojalá podamos mantener esta tendencia, que Keylor no salga figura. Después, él tiene la jerarquía de sacar cosas que nadie más puede, porque es el mejor de este continente seguramente, pero nuestra labor es que no le lleguen”.

Efraín Juárez prefiere que Keylor no sea la figura del equipo.

Más allá del sabor amargo por no haber conseguido el triunfo, el técnico de Pumas valoró el esfuerzo defensivo de todo el equipo ante Necaxa. “¿Alguien recuerda una jugada que saque Keylor? No hay. Es donde tenemos que hacer un análisis real: el portero no puede salir figura, y el día que salga figura nos sentaremos y analizaremos qué estamos haciendo mal para que eso pase”, sentenció Juárez.

El estratega auriazul destacó que esta solidez en el fondo es clave para consolidar el proyecto, y que contar con un arquero como Navas ofrece tranquilidad al resto del plantel: “Su sola presencia ya ordena a la defensa, pero si logramos que no tenga que intervenir, estaremos haciendo bien las cosas”, afirmó.

¿Cuándo es el próximo partido de Keylor en Pumas?

Keylor Navas y Pumas ya piensan en su siguiente compromiso, que será como visitantes ante Toluca el próximo domingo 17 de agosto, desde las 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), en un duelo válido por la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

