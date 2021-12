Darwin Ceren comentó que, en caso de no poder colgar los botines en la MLS, le gustaría poder hacerlo en un equipo en especial de El Salvador.

Darwin Ceren es uno de los mejores exponentes que tiene el fútbol salvadoreño en el extranjero. Desde el 2015 que milita en la Major League Soccer (MLS), arribando al Houston Dynamo en 2018. En la franquicia texana se ha convertido en un baluarte importante, llegando a portar la cinta de capitán.

Debido al largo período de tiempo que lleva desempeñándose en los Estados Unidos, comentó en diálogo con Güiri Güiri al Aire que está entre sus opciones finalizar su carrera allí: "Yo todo lo pongo en manos de Dios, y si el propósito de Dios es que me retire en la MLS, me retiro en la MLS".

Sin embargo, el mediocentro cuscatleco también le apuntó a un posible cierre en un equipo en particular de la Liga Mayor de El Salvador: el Águila. "Me gustaría venir a terminar de jugar aquí. Me gustaría retirarme en el Águila, aunque sea un torneo, porque es algo que lo soñé desde pequeño", señaló.

Con relación a ello, recordó que su hermano Óscar "cumplió el sueño de venir a jugar al Águila", pero él una vez que se fue a Orlando ya no tuvo esa oportunidad. "Si Dios quiere al final de mi carrera, si me gustaría venir a vestir esa camisa emplumada", remarcó quien solo jugó para Juventud Independiente en suelo salvadoreño.

Finalmente, y con la mirada situada en el plano local, opinó que hay colegas que bien podrían estar en el extranjero: "Hay muchos jugadores en El Salvador que no deberían estar jugando aquí, por ejemplo Tamacas; Ronald Rodríguez y Jairo Rodríguez, que tienen igual o mejor calidad de jugadores que están en la MLS".