Fesfut lo confirmó: El Salvador recibe el castigo más temido de la Concacaf que beneficia a Guatemala

Una vez comience la ronda final de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026, la Selección de El Salvador protagonizará dos apasionantes cruces con Guatemala en un margen de exactamente 40 días: el primero se jugará el 4 de septiembre y la revancha tendrá lugar el 14 de octubre.

Sin embargo, surgió un insólito inconveniente. Tanto este último partido como el del 10 de octubre, contra Panamá, no podrán ser albergados por el imponente Estadio Cuscatlán. Así se lo notificó la Concacaf a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), instándola a usar su sede alterna, el Jorge “Mágico” González.

Disconformes con esta situación, los federativos salvadoreños apelaron la decisión del máximo ente de la región, que fue tajante respecto al concierto que brindará el 4 de octubre la icónica banda de rock estadounidense Guns N’ Roses en el Cuscatlán. Y promete llenazo.

“Imposibilita que la Concacaf pueda garantizar las condiciones óptimas del terreno de juego para el desarrollo de partidos oficiales de alta exigencia competitiva, sin que ponga en riesgo la integridad física de los jugadores”, se argumenta en el comunicado oficial.

El Salvador recibe el revés definitivo para el partido contra Guatemala

Rolando González, presidente del Comité Ejecutivo de la Fesfut, le confirmó al medio El Salvador Fan Club que recibieron la respuesta final de la Concacaf tras la apelación y es que decidió mantener el castigo: “Definitivamente va a ser en el ‘Mágico’ González, me lo han adelantado”.

“No hubo posibilidades, por más documentos que mandamos desde acá, desde el estadio, con todas las modernizaciones que se le han hecho y todos los ajustes. Lamentablemente, el concierto no nos va a dejar jugar acá”, explicó González.

El Estadio Cuscatlán iba a ser un pilar para los juegos contra Guatemala y Panamá. (Foto: La Selecta / X)

Por lo tanto, La Selecta perderá la importante ventaja que representa el Estadio Cuscatlán para los partidos contra Guatemala y Panamá. Tanto es así que Luis Fernando Tena manifestó públicamente su deseo de no jugar en ese recinto, donde los canaleros jamás han podido ganar por eliminatorias: sufrieron seis derrotas en seis partidos desde 1976.