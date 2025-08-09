No hay vuelta atrás: FIFA confirmó la noticia que Guatemala y El Salvador no querían escuchar antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

FIFA ultima detalles para la próxima gran cita, para la que primero deberán darse por finalizadas las Eliminatorias al Mundial 2026. Todas las federaciones afiliadas están pendientes de los puestos que quedan vacantes. Irán a por ese gran boleto.

El mes de septiembre significará el comienzo de la tercera etapa del duro camino que propone la Concacaf hacia la Copa del Mundo. Tres boletos directos y dos al repechaje se entregarán, lo que motiva tanto a Guatemala y como a El Salvador.

Cabe destacar que los primeros cupos se le otorgaron a Canadá, Estados Unidos y México, anfitriones del certamen que integran la misma Confederación. Como se extendió el número, habrá mayor cantidad de participantes de esta región.

Por el último comunicado oficial, se supo que la Federación Internacional definió los pasos a seguir para todos los candidatos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El nuevo formato de repechaje no es el esperado por estos equipos.

FIFA confirma mala noticia para Guatemala y El Salvador para Eliminatorias al Mundial

La tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 se dará en tres ventanas de dos partidos cada una. Los 12 participantes están divididos en tres grupos de cuatro. Cada primero obtendrá su boleto. Los dos mejores segundos irán a repechaje.

Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam.

Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam. Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas.

Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas. Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua.

El Grupo A tiene como favorita a La Canalera, mientras que todas las miradas se posan entre El Salvador y Guatemala por el segundo lugar. Fuera de pelea queda Surinam, al menos desde la mirada de los aficionados y especialistas del fútbol.

Al terminar esta ronda, los tres ganadores se unirán a México, Estados Unidos y Canadá. Los dos mejores segundos irán al Play-In Intercontinental de la FIFA, el nuevo sistema de repechaje. Este mismo se disputará recién en marzo del 2026.

El nuevo formato de repechaje al Mundial 2026 perjudica a Guatemala y El Salvador

Un total de seis equipos clasificarán al repechaje, a disputarse en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. De acuerdo con los rumores, FIFA pretende que estos encuentros sirvan como prueba de lo que se vivirá luego en la Copa del Mundo.

Basados en el Ranking Oficial, dos de esos seis avanzarán directamente a la fase final del repechaje. Los otros cuatro se agruparán en dos partidos para dar con los ganadores que vayan a las finales. De ahí saldrán los ganadores de los tickets.

Por ende, dentro del nuevo sistema de Play-In Intercontinental, se otorgarán los dos lugares restantes al Mundial 2026 entre las seis selecciones nacionales que se clasificaron. Solamente queda esperar y analizar los resultados iniciales de ello.