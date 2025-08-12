Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
FEPAFUT

Bolillo Gómez no lo esperaba: Thomas Christiansen toma una decisión que pone en ventaja a Panamá antes de jugar con El Salvador

El entrenador europeo golpeó primero sobre el tablero en el cual se jugará la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen supera a Bolillo Gómez y pone a Panamá por encima de El Salvador.
© rrssThomas Christiansen supera a Bolillo Gómez y pone a Panamá por encima de El Salvador.

Thomas Christiansen se anticipó a los pasos de Hernán Darío Gómez con una de las decisiones que nadie esperaba. En momentos de tensión absoluta, cuando los juegos importantes se avecinan, algunas cuestiones cambiaron. Algo repentino.

Panamá y El Salvador jugarán pronto por estas Eliminatorias al Mundial 2026, en la segunda ventana de partidos. El encuentro será el próximo 10 de octubre en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, tras la negativa para el Cuscatlán.

La nueva joya de Panamá: tiene 18 años, lleva más goles que Ismael Díaz y lo piden para la Selección

ver también

La nueva joya de Panamá: tiene 18 años, lleva más goles que Ismael Díaz y lo piden para la Selección

Ambos equipos pelearán por el lugar de clasificación directa del Grupo A, al igual que Guatemala y Surinam. Los que no puedan hacerse con la punta, intentarán ir al repechaje como alguno de los dos mejores segundos puestos de esta rueda.

Publicidad

Previo a la fecha del mes próximo, Christiansen “pegó” primero y dejó atónito al Bolillo. Los aficionados conservan las esperanzas, aunque cuentan con un hilo de incomodidad en base a lo ocurrido. Los caminos por recorrer todavía son iguales.

El Salvador y Guatemala en vilo: FIFA amenaza con castigar a Panamá por un insólito motivo camino al Mundial 2026

ver también

El Salvador y Guatemala en vilo: FIFA amenaza con castigar a Panamá por un insólito motivo camino al Mundial 2026

Thomas Christiansen sorprende a Bolillo Gómez antes de Panamá vs. El Salvador

Panamá visitará a El Salvador en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, el próximo 10 de octubre por la tercera fecha de la última etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Será un juego clave para decretar el primer lugar del Grupo A.

Publicidad

Anteriormente, para la ventana del mes de septiembre, La Canalera enfrentará a Surinam como visitante el cuatro de septiembre, y a Guatemala en su casa pero el 8 del mismo mes. Así completará la primera mitad de esta fase clasificatoria.

Thomas Christiansen junto a parte de la delegación de Panamá en El Salvador.

Thomas Christiansen junto a parte de la delegación de Panamá en El Salvador.

Publicidad

Ya concentrado en lo próximo, Thomas Christiansen hizo una pequeña gira con una parte de su cuerpo técnico e integrantes de la FPF. El objetivo de este viaje fue repasar las instalaciones del Mágico, donde La Selecta hará las veces de local.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala da la noticia que intimida a El Salvador y sufre grave denuncia
Guatemala

Guatemala da la noticia que intimida a El Salvador y sufre grave denuncia

Panamá recibe advertencia de figura para Eliminatorias al Mundial 2026
Panama

Panamá recibe advertencia de figura para Eliminatorias al Mundial 2026

FIFA da pésima noticia a Guatemala y El Salvador para el Mundial 2026
Noticias

FIFA da pésima noticia a Guatemala y El Salvador para el Mundial 2026

¿Quién es el DT que más cobra en Costa Rica?
Costa Rica

¿Quién es el DT que más cobra en Costa Rica?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo