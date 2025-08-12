Bolillo Gómez no lo esperaba: Thomas Christiansen toma una decisión que pone en ventaja a Panamá antes de jugar con El Salvador

Thomas Christiansen se anticipó a los pasos de Hernán Darío Gómez con una de las decisiones que nadie esperaba. En momentos de tensión absoluta, cuando los juegos importantes se avecinan, algunas cuestiones cambiaron. Algo repentino.

Panamá y El Salvador jugarán pronto por estas Eliminatorias al Mundial 2026, en la segunda ventana de partidos. El encuentro será el próximo 10 de octubre en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, tras la negativa para el Cuscatlán.

Ambos equipos pelearán por el lugar de clasificación directa del Grupo A, al igual que Guatemala y Surinam. Los que no puedan hacerse con la punta, intentarán ir al repechaje como alguno de los dos mejores segundos puestos de esta rueda.

Previo a la fecha del mes próximo, Christiansen “pegó” primero y dejó atónito al Bolillo. Los aficionados conservan las esperanzas, aunque cuentan con un hilo de incomodidad en base a lo ocurrido. Los caminos por recorrer todavía son iguales.

Thomas Christiansen sorprende a Bolillo Gómez antes de Panamá vs. El Salvador

Panamá visitará a El Salvador en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, el próximo 10 de octubre por la tercera fecha de la última etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Será un juego clave para decretar el primer lugar del Grupo A.

Anteriormente, para la ventana del mes de septiembre, La Canalera enfrentará a Surinam como visitante el cuatro de septiembre, y a Guatemala en su casa pero el 8 del mismo mes. Así completará la primera mitad de esta fase clasificatoria.

Thomas Christiansen junto a parte de la delegación de Panamá en El Salvador.

Ya concentrado en lo próximo, Thomas Christiansen hizo una pequeña gira con una parte de su cuerpo técnico e integrantes de la FPF. El objetivo de este viaje fue repasar las instalaciones del Mágico, donde La Selecta hará las veces de local.