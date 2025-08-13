Nuevo técnico extranjero: Yamil Bukele sorprende a El Salvador con su primera medida tras anunciar su candidatura a la Fesfut

El Salvador vive horas inciertas para su fútbol nacional. Algunos movimientos que podrían cambiarlo todo aparecieron como parte del camino a recorrer. Ahora, el propio Yamil Bukele anunció su candidatura para la FESFUT con otras sorpresas.

Se avecina la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, con tres ventanas de partidos sumamente importantes para La Selecta. Deberá superar por duplicado a Panamá, Guatemala y Surinam, si es que quiere clasificar directo a la gran cita.

ver también Presidente de la Fesfut le responde sin rodeos a Bukele por su candidatura: “Nunca me lo confirmó”

Para acompañar el trabajo de Hernán Darío Gómez en la Selección Mayor, tiene algunos planes establecidos el candidato a presidente. Eligió un nombre que ya todos los salvadoreños conocen para la formación de las divisiones juveniles.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Eduardo Lara, experimentado entrenador colombiano que ya tuvo su paso por selecciones nacionales. Sería la mano derecha del Bolillo entre aquellos futbolistas más jóvenes, según los planes que Bukele estableció para el futuro.

ver también El Salvador en alerta: FIFA recibe la notificación que podría comprometer el camino de La Selecta al Mundial 2026

Eduardo Lara vuelve a El Salvador: las nuevas tareas del director técnico extranjero

Yamil Bukele mantuvo algunas conversaciones con Eduardo Lara para que vuelva a trabajar en El Salvador. Lo dejó entrever en su charla con La Polémica, donde le dio lugar dentro de las divisiones formativas. Ese sería su nuevo lugar de trabajo.

Publicidad

Lara arribó a FESFUT en 2016. En primer término, para dirigir la Selección Sub-20, pero luego pasó a ser el líder de la Selección Mayor. Regresó a su Colombia natal en 2018 y estuvo al frente de varios clubes importantes, como lo es Once Caldas.

Publicidad

ver también No se vio en TV: el cruce entre Alex Roldán y Eriq Zavaleta que sorprende a El Salvador antes de las Eliminatorias

Su última aparición en el plano profesional fue a cargo de Alianza. Solamente fue DT por 25 partidos, con 10 victorias, cinco derrotas y 10 empates. Este ciclo duró 222 días, hasta el 27 de junio del 2023. Desde ahí, el Profe se mantuvo inactivo.

Publicidad

Estadísticamente, su suerte en La Selecta fue distinta. Dirigió 12 encuentros, de los que ganó cuatro, perdió cinco y empató tres. Como cabeza de la Sub-20, el total de encuentros se va a cinco, con dos victorias y tres derrotas en su haber.

Publicidad

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: ¿Cuándo juega La Selecta por tercera fase?