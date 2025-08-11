Es tendencia:
Costa Rica

Confirmado: Hernán Medford recibe su primer refuerzo como entrenador de Herediano y es un jugador de la Sele

No lleva un día en Herediano y Hernán Medford ya recibió a su primer refuerzo para lograr el tricampeonato con los florenses.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Gran noticia para Hernán Medford.
La era Hernán Medford en el Club Sport Herediano ya está en marcha. El estratega asumió oficialmente el banquillo florense para reemplazar a Pablo Salazar y de inmediato comenzó a trabajar en el armado del equipo de cara al resto del campeonato. Sin embargo, antes de cualquier fichaje externo, el “Pelícano” recibió una noticia que puede considerarse su primer gran refuerzo.

El “Team” ha atravesado un semestre irregular, marcado por lesiones y bajas sensibles que obligaron a cambios constantes en el once titular. Entre esas ausencias, una de las más notorias fue la del lateral derecho que venía consolidándose como una pieza clave en el club.

¿Cuál es el primer refuerzo de Hernán Medford?

Este martes llegó la confirmación que los aficionados florenses esperaban. El jugador Shawn Johnson recibió el alta médica tras varios meses fuera de las canchas debido a un problema de salud que lo mantuvo marginado de la competencia oficial. La noticia fue comunicada internamente en el club y celebrada como un refuerzo de lujo para lo que viene.

Johnson, habitual titular en las finales del torneo anterior, no solo aporta solidez defensiva, sino también proyección ofensiva por la banda. Su ausencia había obligado al cuerpo técnico anterior a improvisar variantes en el sector derecho, con resultados dispares. Ahora, su regreso promete devolver equilibrio y confianza a la última línea del equipo.

Shawn Johnson regresará a jugar después de la lesión.

Según informaron desde la institución, el lateral se reincorporará a los entrenamientos con normalidad a partir de mañana, poniéndose a disposición inmediata de Medford. El entrenador podrá contar así con un futbolista que conoce bien el estilo y las exigencias del club, y que además está en la órbita de la Selección de Costa Rica.

Mientras en Guatemala ganaba 15 mil dólares por mes, esto le pagará Jafet Soto a Hernán Medford para dirigir a Herediano

Con este retorno, Herediano recupera a un jugador clave en plena recta decisiva del torneo. Más allá de las contrataciones que puedan llegar, Medford ya sabe que su primera incorporación es, en realidad, una recuperación interna que puede marcar la diferencia en los partidos más importantes.

