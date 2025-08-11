Presidente de la Fesfut le responde sin rodeos a Bukele por su candidatura: "Nunca me lo confirmó".

Este lunes, el presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes), Yamil Bukele, fue noticia en El Salvador al anunciar que se postulará como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) en las próximas elecciones.

Actualmente, el cargo lo ocupa el panameño Rolando González. Y seguirá allí hasta el martes 30 de septiembre por decisión del Bureau de la FIFA, luego de que se celebren las elecciones: todavía no hay fecha establecida, pero tendrían lugar a finales de agosto.

¿Qué dijo el presidente de la FESFUT sobre la candidatura de Bukele?

Rolando González rompió el silencio en diálogo con el programa Fanáticos Radio y externó su buen concepto de Yamil Bukele, también presidente de la junta directiva de la FESABAL (Federación Salvadoreña de Baloncesto).

“Cualquiera podía aspirar (a la presidencia). Siempre y cuando cumpla con los Estatutos nuevos, no hay problema. Cada candidato presentará un plan de trabajo para la elección”, detalló el canalero, quien no está habilitado a participar.

“La candidatura de Bukele es la primera en firme. Había rumores de otras personas, pero la de hoy es la primera en firme. Había conversado con él, pero nunca me lo confirmó”, explicó González. Uno de los candidatos era el presidente de la Primera División, Samuel Gálvez, pero ya confirmó que se baja.

“Es una de las personas idóneas para postularse. Conociendo que él se presenta, me retiro de la lucha y en lo personal lo apoyo. Yo sabía que había dos personas en la Primera División interesadas en la candidatura de FESFUT, pero es decisión de ellos si se presentan o no“, le contó Gálvez, sin dar nombres, a la misma emisora.