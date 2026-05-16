Este sábado, en el Carlos Alvarado, el Team y el Monstruo se juegan todo en el camino al título. Hay regresos importantes en ambas planillas.

Club Sport Herediano y Deportivo Saprissa jugarán este sábado en el Carlos Alvarado la vuelta de la final del Clausura 2026 de Costa Rica.

Tras la victoria morada por 2-1 en la ida, el Monstruo necesita sostener la ventaja conseguida hasta el momento para forzar la Gran Final, mientras que el Team quiere dar vuelta el global y sellar el título hoy mismo.

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Así el panorama, tanto José Giacone como Hernán Medford ya tienen en sus cabezas las formaciones para salir al campo de juego. Y si bien aún no las confirmaron, habrá regresos importantes.

Mariano Torres y Fidel Escobar ya están habilitados en Saprissa

Después de haber cumplido con las tres fechas de suspensión por aquel altercado contra el veedor de Unafut en la última fecha del campeonato, Mariano Torres y Fidel Escobar ya están listos para regresar.

Mariano Torres es el capitán y emblema de Saprissa. (Saprissa)

De esta manera, se especula con que Medford los pondrá ya que más allá de no haber jugado la semifinal ante Liberia ni la primera final con el Team, se trata de dos baluartes del equipo. Otro que podría regresar es Luis Paradela, quien arrastra una lesión muscular. De todos modos, Medford no confirmó el equipo aún.

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Marcel Hernández, el goleador de Herediano

Por el lado de Herediano, la mayor incertidumbre pasa por Marcel Hernández, quien hizo un esfuerzo para jugar la final de ida, el miércoles, y luego admitió que no estaba al 100% pero que igual decidió estar.

La especulación es que volverá a ser titular esta noche en Santa Bárbara ya que se trata del gran goleador que tiene el equipo de Giacone y quien además en su carrera acumula 19 goles contra Saprissa.

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Marcel Hernández reconoció no estar bien físicamente.

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Herediano vs. Saprissa: las alineaciones probables

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Everardo Rubio, Yurguin Román; Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Ronaldo Araya; Marcel Hernández y José González.

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Saprissa: Abraham Madriz; Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa; David Guzmán, Fidel Escobar, Mariano Torres; Bancy Hernández, Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

A qué hora y dónde ver Herediano vs. Saprissa

El partido que se jugará este sábado 16 de mayo iniciará a las 8:00 p.m. en Santa Bárbara y se podrá ver a través de la pantalla de FUTV. También estará disponible de manera ONLINE en la aplicación de TDMAX.

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