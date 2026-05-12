Va por el récord de Jonathan McDonald: uno por uno, los 19 goles de Marcel Hernández contra Saprissa

Marcel Hernández podría superar la histórica marca de McDonald si está en óptimas condiciones físicas para enfrentar a Saprissa en las finales.

Marcel Hernández tiene otra cita con la historia. Este miércoles 13 de mayo, Herediano y Saprissa abrirán la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica, y el delantero cubano llega con un condimento especial: está a solo un gol de igualar a Jonathan McDonald como el máximo verdugo del Monstruo.

El atacante rojiamarillo ya le convirtió 19 goles a Saprissa, una cifra que lo ubica segundo en la lista histórica, únicamente por detrás de McDonald (20). De esos 19 tantos, 14 los hizo con Cartaginés, cuatro con Herediano y uno con Alajuelense.

La final llega, además, en pleno momento goleador de Marcel, con 11 anotaciones en 18 partidos del Clausura 2026. Ahora, ante su víctima favorita, Hernández tiene la posibilidad de agrandar su leyenda siempre y cuando esté recuperado de su lesión.

Apertura 2018: el primero con Cartaginés

La historia de Marcel Hernández contra Saprissa comenzó vestido de azul. En la fecha 20 del Apertura 2018, el cubano descontó en la derrota 4-1 de Cartaginés y abrió una cuenta que, con el paso de los años, se transformaría en una pesadilla para el Monstruo.

Clausura 2019: otro golpe brumoso

Ya instalado como una de las figuras del Cartaginés, Marcel volvió a marcarle a Saprissa en la fecha 6 del Clausura 2019. Su gol llegó en tiempo de reposición y selló el triunfo 2-1 de Cartaginés en La Cueva.

ver también Enojo en Herediano: Jorkaeff Azofeifa no solamente jugaría la final del Clausura 2026 con Saprissa

Clausura 2019: el verdugo tomaba forma

En la misma campaña, el cubano volvió a aparecer frente al Monstruo en la fecha 17. Abrió el marcador en la victoria 2-0 de Cartaginés y confirmó que Saprissa se estaba convirtiendo en uno de sus rivales preferidos.

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Apertura 2019: otro tanto ante los morados

El cubano mantuvo la costumbre en el Apertura 2019. En la fecha 18, volvió a castigar a Saprissa con un cabezazo, aunque Cartaginés terminó cayendo 2-1 ante los morados.

Clausura 2020: Marcel no aflojaba

En el arranque del Clausura 2020, Hernández volvió a dejar su firma contra los morados. Marcó el 1-0 parcial para Cartaginés, pero Saprissa dio vuelta el juego y ganó 2-1.

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Clausura 2020: el triplete que quedó en la memoria

Uno de los capítulos más fuertes de esta historia llegó en la semifinal del Clausura 2020. Marcel Hernández le anotó tres goles a Saprissa en un mismo partido y fue la gran figura del triunfo 3-2 de Cartaginés como visitante.

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Apertura 2020: doblete para seguir la racha

Poco después, en la fecha 3 del Apertura 2020, Marcel volvió a golpear por duplicado. Anotó dos veces en la goleada 4-0 de Cartaginés ante Saprissa y agrandó su fama de verdugo morado.

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Clausura 2021: el gol con Alajuelense

La cuenta de Marcel ante Saprissa no fue exclusiva de Cartaginés. En la fecha 7 del Clausura 2021 también le anotó con la camiseta de Alajuelense, en la victoria rojinegra 3-1 frente a los morados.

Clausura 2022: regreso al castigo con Cartaginés

De vuelta con Cartaginés, Hernández volvió a convertir ante Saprissa en la fecha 3 del Clausura 2022. Su gol llegó en el triunfo brumoso 4-2 en Tibás.

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Clausura 2022: doblete brumoso

En la fecha 14 del Clausura 2022, Marcel volvió a tener una noche grande: dos goles más contra Saprissa en la victoria 3-1 de Cartaginés. Con ese doblete, su registro personal ya tenía dimensión histórica.

Clausura 2024: el último con Cartaginés

El cierre de su etapa goleadora contra Saprissa con Cartaginés llegó en la fecha 14 del Clausura 2024. Marcel marcó de penal en un partidazo que terminó con victoria morada 4-3. Ese tanto completó los 14 goles que le hizo al Monstruo como jugador brumoso.

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Clausura 2025: primer golpe con Herediano

La historia continuó con Herediano. En la semifinal del Clausura 2025, Marcel volvió a marcarle a Saprissa, ahora vestido de rojiamarillo, y abrió el camino del triunfo 2-0 del Team.

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Apertura 2025: otro gol rojiamarillo

En el Apertura 2025, Hernández volvió a decir presente. Su gol llegó en el empate 3-3 entre Herediano y Saprissa, confirmando que, incluso con otra camiseta, el vínculo goleador con los morados seguía intacto.

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Apertura 2025: uno más para la colección

También en el Apertura 2025, pero en la fecha 16, Marcel sumó otro tanto frente al Monstruo. Marcó el empate definitivo en el 1-1 entre Saprissa y Herediano.

Clausura 2026: el gol número 19

El tanto más reciente llegó en la fecha 2 del Clausura 2026: Marcel marcó el 2-0 definitivo de Herediano sobre Saprissa, llegó a 19 goles contra los morados y quedó a solo uno del récord de Jonathan McDonald.

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Los futbolistas que más goles le convirtieron a Saprissa

Datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover. (Infografía: Gemini)

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Datos clave

Marcel Hernández suma 19 goles contra Saprissa y está a solo una anotación de igualar a Jonathan McDonald (20) como el máximo goleador histórico ante el “Monstruo”.

y está a solo una anotación de igualar a Jonathan McDonald (20) como el máximo goleador histórico ante el “Monstruo”. El delantero cubano repartió sus víctimas de la siguiente manera: 14 goles con Cartaginés , 4 con Herediano y uno con Alajuelense.

, 4 con Herediano y uno con Alajuelense. Hernández llega a la final de la segunda fase con una racha de 11 goles en 18 partidos durante el Torneo Clausura 2026.

durante el Torneo Clausura 2026. El atacante buscará alcanzar la marca histórica este miércoles 13 de mayo en el partido de ida entre Herediano y Saprissa, si está recuperado de su lesión.