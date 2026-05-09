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“Al Mundial 2026”: Fidel Escobar celebra un guiño de la Fepafut mientras Thomas Christiansen define su convocatoria

Fidel Escobar apareció en sus historias de Instagram para compartir un guiño que le dedicó la Fepafut a través de sus canales oficiales.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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El panameño palpita la Copa del Mundo.
© Saprissa.El panameño palpita la Copa del Mundo.

Mientras Thomas Christiansen empieza a definir su lista final de 26 convocados a la Selección de Panamá para disputar la Copa del Mundo 2026, una de las grandes incógnitas en el entorno de la “Marea Roja” es si el nombre de Fidel Escobar estará presente en la nómina definitiva que viajará a Norteamérica.

Nadie duda de que el “Comandante” es un referente histórico y un líder indiscutido dentro del vestuario panameño. Sin embargo, viene de atravesar un largo período de inactividad en el Deportivo Saprissa, donde una complicada hernia lumbar lo marginó de las canchas durante prácticamente la primera mitad del semestre.

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Aunque el zaguero y contención de 31 años ya superó la lesión, su falta de ritmo futbolístico podría jugarle en contra en la recta final de la carrera por ganarse uno de los codiciados boletos mundialistas.

Fidel Escobar marcó para la consagración de Saprissa.

Una delicada lesión marginó a Fidel Escobar de la primera mitad del semestre (Saprissa).

El guiño en redes que ilusiona a Panamá

En medio de este clima de incertidumbre, Escobar apareció en sus historias de Instagram para compartir un guiño que le dedicó la Fepafut a través de sus canales oficiales.

Bajo el mensaje “Nuestro camino al Mundial 2026”, la página de la selección panameña publicó un video repasando la victoria por 2-0 frente a Belice, en un encuentro correspondiente a la segunda ronda de las Eliminatorias de Concacaf. En aquel duelo, fue precisamente Fidel quien se encargó de abrir el marcador con un cabezazo al minuto 10.

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Fidel Escobar recibió un guiño de la FEPAFUT (Instagram).

Fidel Escobar recibió un guiño de la FEPAFUT (Instagram).

La cuenta oficial de la federación no olvidó etiquetarlo en el video del gol, y el referente morado lo reposteó en su perfil personal añadiendo los emojis “💪🏾🇵🇦🙌🏾”.

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Sin duda alguna, Fidel Escobar no pierde la esperanza de convencer a Christiansen y participar así de su segundo Mundial con Panamá, un hito que agigantaría aún más su figura dentro de la historia del balompié canalero.

En síntesis

  • Thomas Christiansen está armando la lista de 26 jugadores y la inactividad de Fidel Escobar por una hernia lumbar pone en riesgo su convocatoria.
  • La Fepafut publicó un video titulado “Nuestro camino al Mundial 2026” destacando un gol de cabeza de Escobar ante Belice.
  • El “Comandante” compartió la publicación en su Instagram con emojis de fuerza y orgullo, reafirmando su deseo de disputar su segunda Copa del Mundo.
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