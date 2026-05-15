Qué pasa si Saprissa gana, empata o pierde ante Herediano en la final de vuelta

Este sábado, en el Carlos Alvarado, el Monstruo buscará forzar la Gran Final de Costa Rica.

Deportivo Saprissa dio el primer golpe en la final de los playoffs del Torneo Clausura 2026 al vencer 2-1 a Herediano en La Cueva. Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez pusieron en ventaja al equipo de Hernán Medford, mientras que José “Tepa” González consiguió un descuento clave para los dirigidos por José Giacone.

Ahora, el Monstruo visitará al Team este sábado 16 de mayo a las 8:00 pm, en el Carlos Alvarado, con una ventaja mínima y la ilusión de cerrar la serie para forzar la Gran Final.

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Si Saprissa gana…

Si Saprissa gana la revancha, se quedará con la Fase Final sin importar cuál sea el marcador final. Como Herediano fue el puntero de la fase regular, el título no se definirá automáticamente a favor del Monstruo: habrá Gran Final entre ambos.

Sinclair ya anotó en la ida. ¿Repetirá en la vuelta? (Unafut)

Si Saprissa empata…

Si Saprissa empata en el Carlos Alvarado, también ganará la serie por el resultado global. En ese caso, al igual que con una victoria morada, se activará la Gran Final porque Saprissa habría ganado la Fase Final y Herediano fue el mejor de la fase regular.

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Si Saprissa pierde…

Si Saprissa pierde, lo que suceda dependerá de la diferencia. Si cae por un gol, la serie quedará empatada en el global y se jugarán tiempos extra; si persiste la igualdad, habrá penales. Si es derrotado por dos o más goles, Herediano ganará la Fase Final y será campeón del Clausura 2026 de forma directa, porque también fue el líder de la fase regular.

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