“Error de procedimiento”: el hallazgo de Saprissa que puede cambiar la sanción de Fidel Escobar

En Deportivo Saprissa no bajan los brazos. A días de disputar las semifinales del Clausura 2026, el club morado sigue moviendo fichas fuera de la cancha con un objetivo claro: revertir o al menos reducir las sanciones que hoy dejan fuera a Fidel Escobar y Mariano Torres.

Tras el rechazo inicial del Tribunal Disciplinario, la esperanza ahora está depositada en el Tribunal de Apelaciones. Y en ese camino, Saprissa encontró un detalle que podría convertirse en su principal argumento: un posible “error de procedimiento” que abre una grieta en el caso.

El detalle que usará Saprissa para sacarle la sanción a Fidel Escobar

La clave pasa por cómo se construyó el informe arbitral. Según lo analizado en Tigo Sports: “El referee central solo hace mención a que hubo un altercado con Mariano Torres. Entiendo que el Deportivo Saprissa lo de Fidel lo atacó de esa forma. Y está el precedente con Jafet Soto que a pesar de que las tomas, digamos, eran evidentes, por un tecnicismo, por un error de procedimiento, de protocolo, se la lograron bajar.”

Ese vacío no es menor. En Saprissa entienden que la ausencia de una mención directa debilita la base de la sanción contra Fidel Escobar, y es ahí donde apuntaron su apelación. El argumento se sostiene en un antecedente reciente que todavía resuena en el fútbol costarricense.

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Se trata del caso de Jafet Soto, quien también tuvo un conflicto con el mismo comisario y logró que le redujeran la sanción en el Tribunal de Apelaciones. En aquel episodio, el punto determinante fue que el árbitro no había consignado los hechos en su informe, lo que terminó inclinando la balanza a su favor.

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Con ese precedente en la mesa, Saprissa intenta recorrer un camino similar. La idea es clara: demostrar que existe un fallo en el procedimiento que invalida o al menos debilita la sanción impuesta. En el caso de Escobar, ese argumento parece tener más fuerza que en el de Torres, donde el informe sí detalla una acción concreta.

ver también Saprissa rompe el silencio tras el fallo del Tribunal Disciplinario y adelantan su próximo paso: “Será trasladado”

Sin embargo, el panorama no es del todo favorable. Los tiempos juegan en contra y todo indica que las sanciones se mantendrían para el partido de ida de semifinales. La apuesta del club pasa entonces por lograr una reducción que permita recuperar a sus jugadores para la vuelta, en caso de avanzar en la serie.

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Además, en el caso de Torres, la defensa se centra en otro punto: la falta de claridad en la descripción de la supuesta ofensa. El informe menciona un manotazo, pero no detalla con precisión qué se dijo ni cómo se configura la falta dentro del reglamento. Un aspecto que también será evaluado por el Tribunal.

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Datos Claves

Saprissa alega un error de procedimiento en el informe arbitral para reducir sanciones de jugadores.

alega un en el informe arbitral para reducir sanciones de jugadores. El árbitro omitió menciones directas contra Fidel Escobar durante el altercado con el comisario.

durante el altercado con el comisario. La defensa utiliza como precedente legal la reducción de sanción obtenida por Jafet Soto.