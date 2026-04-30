Saprissa rompe el silencio tras el fallo del Tribunal Disciplinario y adelantan su próximo paso: “Será trasladado”

El conflicto disciplinario que envuelve a Deportivo Saprissa sumó un nuevo capítulo en una semana cargada de tensión. Tras conocerse el castigo de tres partidos para Mariano Torres y Fidel Escobar, el club decidió avanzar con su defensa, pero la primera respuesta no fue la esperada.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol rechazó la gestión inicial presentada por Saprissa y confirmó que el caso será elevado a una instancia superior. “Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva. De momento ambas sanciones se mantienen vigentes”, indicó el comunicado oficial.

Este escenario deja al equipo morado en una situación compleja de cara a las semifinales del Clausura 2026 ante Municipal Liberia. Sin Mariano Torres ni Fidel Escobar disponibles, el impacto deportivo es inmediato, y la incertidumbre se extiende incluso a una eventual final, donde también podrían perderse el partido de ida si no hay un cambio en la resolución.

Lejos de quedarse en silencio, Saprissa reaccionó rápidamente y dejó en claro que no comparte el criterio adoptado. A través de un comunicado oficial, la institución fijó su postura y adelantó el siguiente paso dentro del proceso legal que ya está en marcha.

¿Qué respondió Saprissa?

“El Deportivo Saprissa respeta la posición del Tribunal Disciplinario, pero no la comparte. En consecuencia, el expediente será trasladado al Tribunal de Apelaciones en cumplimiento del debido proceso. Se insta, de forma respetuosa, a una resolución célere del recurso de apelación en procura de respetar el principio de equidad deportiva”, señaló el club.

La respuesta de Saprissa tras el fallo. (Foto: X)

Publicidad

Publicidad

La frase “será trasladado” no es un detalle menor. Marca el camino que seguirá la institución en su intento por revertir o al menos reducir las sanciones. Ahora, toda la expectativa está puesta en el Tribunal de Apelaciones, que tendrá la última palabra en un caso que ya trasciende lo meramente disciplinario.

En Saprissa entienden que el tiempo es un factor clave. La cercanía de las semifinales obliga a una resolución rápida si el equipo quiere contar con sus referentes en la fase decisiva. Por eso, el pedido de celeridad no es solo formal, sino también estratégico.

Publicidad

ver también “Algo mínimo”: Thomas Christiansen se mete en la polémica de Saprissa por la sanción a Fidel Escobar

Mientras tanto, el plantel de Hernán Medford sigue preparando el partido ante Liberia con un panorama incierto. Las bajas están confirmadas por ahora, pero la esperanza de revertirlas sigue viva en los despachos.

Publicidad

Datos Claves

Mariano Torres y Fidel Escobar recibieron una sanción de tres partidos por conflicto disciplinario.

y recibieron una sanción de por conflicto disciplinario. El Tribunal Disciplinario de la FCRF rechazó la revocatoria presentada por el Deportivo Saprissa .

de la FCRF rechazó la revocatoria presentada por el . El Tribunal de Apelaciones resolverá definitivamente las sanciones antes del duelo ante Municipal Liberia.