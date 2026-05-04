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Respuesta final de Fedefútbol a Saprissa: Mariano Torres y Fidel Escobar ya conocen el fallo del Tribunal tras la apelación

Después de la apelación de Saprissa, el Tribunal definió cuándo volverán a jugar Mariano Torres y Fidel Escobar en los playoffs del Clausura 2026.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Tribunal de Apelaciones emitió su fallo.
© Teletica.Tribunal de Apelaciones emitió su fallo.

La espera terminó y en Deportivo Saprissa ya tienen la respuesta que nadie quería escuchar. Tras días de incertidumbre y especulación, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol confirmó la sanción contra Mariano Torres y Fidel Escobar, dejando sin efecto cualquier intento de revertir la situación en la vía administrativa.

¿Qué decisión tomó el Tribunal de Apelaciones?

El fallo llegó este lunes por la tarde, luego de que el caso fuera elevado desde el Tribunal Disciplinario, instancia que ya había rechazado la apelación inicial presentada por el club morado. La resolución fue clara y no dejó margen para interpretaciones: las sanciones de tres partidos se mantienen.

“El Tribunal de Apelaciones informa que ha confirmado la resolución emitida por el Tribunal Disciplinario de la FCRF, manteniendo las sanciones impuestas a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar del Deportivo Saprissa, comunicó oficialmente la Federación, cerrando el proceso dentro de su estructura.

El impacto deportivo es inmediato. Tanto Torres como Fidel Escobar ya cumplieron una fecha en la ida ante Municipal Liberia, pero aún deben dos partidos más, lo que los deja fuera de la vuelta de semifinales y también condiciona una eventual final si Saprissa logra avanzar.

Mariano Torres y Fidel Escobar siguen sancionados. (Foto: CRHoy)

Mariano Torres y Fidel Escobar siguen sancionados. (Foto: CRHoy)

La resolución se apoyó en el informe arbitral del partido ante Puntarenas, donde el comisario Erick Mora Segura denunció agresiones verbales por parte de ambos futbolistas. Con base en ese documento, se aplicó el castigo correspondiente de tres jornadas.

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Además, el Tribunal detalló que la notificación se realizó de manera inmediata, amparándose en el artículo 114 del Código Disciplinario, con el objetivo de no afectar la planificación deportiva del equipo. Un argumento que, en la práctica, no cambia el golpe que recibe el plantel.

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Saprissa no hará más presentaciones

Desde el entorno legal, el panorama también es claro. El abogado Aquiles Mata explicó que las opciones son prácticamente nulas. “Se podría pedir una revisión y aclaración, pero eso se le solicita al mismo Tribunal de Apelaciones que dictó sentencia y, si ya dijeron que no, ya no hay para dónde seguir, señaló.

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Esto significa que Saprissa se queda sin herramientas para modificar la decisión en el ámbito federativo. El club tiene un plazo de 10 días hábiles para solicitar las consideraciones del fallo, pero el resultado ya no cambiará.

En lo deportivo, la consecuencia es directa: el equipo deberá afrontar los partidos decisivos sin su capitán y sin uno de sus defensores más importantes. Una situación que obliga a replantear el esquema en el momento más delicado del torneo.

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Datos Claves

  • Mariano Torres y Fidel Escobar mantienen su sanción de tres partidos impuesta por FCRF.
  • Erick Mora Segura denunció agresiones verbales de ambos jugadores en el partido ante Puntarenas.
  • 10 días hábiles tiene Saprissa para solicitar las consideraciones del fallo del Tribunal.

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